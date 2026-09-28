'अब नहीं देखना तारक मेहता का उल्टा चश्मा', भूत के प्लॉट में बिल्ली देख फूटा व्यूअर्स का गुस्सा

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' फैंस को बहुत पसंद आता है. शो में जब-जब भूत या भूतनी का सीक्वेंस आता है तो शो की टीआरपी जबरदस्त बढ़ जाती है. पिछले कई दिनों से शो में भूत से जुड़ा ट्रैक दिखाया जा रहा है. फैंस ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड थे कि आखिर भूत कौन होगा या भूत बनकर गोकुलधाम सोसायटी को कौन डरा रहा होगा.

अब जब ये सामने आ गया है कि आखिर इस सब के पीछे कौन था तो पूरी तारक मेहता के फैन्स काफी निराश हो गए. शो का ये ट्रैक ट्रोल होने लगा. आइए जानते हैं इसके बारे में.

पुतले ने की चोरी! सोसायटी में हंगामा

शो में दिखाया गया कि पोपटलाल एक दुल्हन का पुतला लेकर आता है. दुल्हन का पुतला जब से सोसायटी में आता है तब से सोसायटी में चोरी होनी शुरू हो जाती है. इसके बाद पुलिस को केस इंवेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया जाता है. इंवेस्टिगेशन के दौरान सारा चोरी हुआ सोने का सामान पोपटलाल के घर से मिलता है. सारा सामान पुतले के पास से मिलता है. इसके बाद पुलिस पोपटलाल को अरेस्ट कर लेती है. फिर पोपटलाल सोसायटी वालों से कहता है कि चोर पुलते ने की है. पुतला अजीब-अजीब हरकतें करता है. उसका घूंघट अपने आप हट जाता है.

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भूत नहीं बिल्ली है चोर

इसके बाद सोसायटी वालों को लगता है कि पुतले में भूत है और भूत ही सारी चोरी करता है. फिर भूत पकड़ने वाले एक बाबा को बुलाया जाता है. इसके बाद बाबा खुद डरकर भाग जाता है और सोसायटी में ड्रामा बदस्तूर जारी रहता है. सोसायटी वाले भूत से डरे होते हैं. एक रात भूत का जमकर ड्रामा भी चलता है. इसके बाद सोसायटीवाले परेशान हो जाते हैं और भगवान के चरणों में चले जाते हैं. फिर रत्न के बच्चे बताते हैं कि उन्होंने कैमरे में रिकॉर्ड किया है कि चोरी किसने की है. इसके बाद सभी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं और रिकॉर्डिंग देखने को बाद पता चलता है कि चोरी एक बिल्ली कर रही थी. बिल्ली को सिखाया गया था कि कैसे चोरी करनी है और वो सोना देखकर उसे उठा लेती है.

फिर पूरी सोसायटी बिल्ली को पकड़ने में लग जाती है. बिल्ली को दूध पिलाने का लालच देकर बड़ी मुश्किल से पकड़ा जाता है. अब सोसायटी वाले उस बिल्ली को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर गए हैं ताकि पोपटलाल को छुड़वाया जा सके. इसके अलावा पोपटलाल के घर से पुतला भी गायब है.

चोर का खुलासा, फैंस हुए निराश

एक यूजर ने लिखा- तारक मेहता में बिल्ली ने चोरी की है. मैं पिछले एक महीने से ऐसे भूत-प्रेत वाला सोचकर तारक मेहता देख रही हूं कि अब किछ अच्छा होगा, लेकिन इतना सब करने के बाद वो चोर किसके बनाते हैं एक बिल्ली को. मतलब पुराने वाले कितने सही कैरेक्टर थे. पहले सारे एक्टर्स चले गए. अब ऊपर से इतनी बोरिंग एडिटिंग कर रहे हैं. अब मेरा हो गया है. अब मुझे नहीं देखना है तारक मेहता.

वहीं एक यूजर ने कहा, 'हमें आजतक इतना बुरा नहीं लगा, लेकिन आज बहुत बुरा लग रहा है. हमने तारक मेहता को एक महीना दिया कि पुतले के अंदर क्या है. और आखिर में क्या निकला बिल्ली. कहना क्या चाह रहे हो कि राइटर अफीम खाकर लिख रहा है. इतना अच्छा लिखा लेकिन आखिर में बिल्ली. हमें लगा था कि उस पुतले में कोई एआई होगा, कोई रोबोट होगा या कोई चोर होगा जो छुपकर बैठा होगा. लेकिन बिल्ली...लेकिन जब आंखें तो हमें लग गया था कि बिल्ली है. मैंने तो सोच लिया था कि अब नहीं देखेंगे शो, लेकिन फिर याद आया कि बचपन का प्यार है. आप लोग बताओ कि अब देख रहे हो या बंद कर दिया है.'

अब देखना होगा कि शो में आखिर असली चोर कौन है. आखिर बिल्ली को किसने चोरी करना सिखाया. वहीं इंस्पेक्टर चालू पांडे क्या इस बात पर यकीन करेंगे कि बिल्ली चोर है और क्या वो पोपटलाल को छोड़ देंगे.