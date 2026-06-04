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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'मैं खुद को सही साबित करने नहीं आई...' चौतरफा ट्रोलिंग के बीच Shilpa Shinde ने दिया मुंहतोड़ जवाब

'मैं खुद को सही साबित करने नहीं आई...' चौतरफा ट्रोलिंग के बीच Shilpa Shinde ने दिया मुंहतोड़ जवाब

Shilpa Shinde: शिल्पा शिंदे ने हाल ही में खुलासा किया कि प्रोड्यूसर संजय कोहली पर उन्होंने यौन उत्पीड़न के झूठे आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन्हें ट्रोल किया गया. अब एक्ट्रेस ने एक वीडियो शेयर किया है.

By : आईएएनएस | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 04 Jun 2026 10:39 AM (IST)
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टेलीविजन इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे एक बार फिर अपने बेबाक बयान को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के पॉडकास्ट पर शिल्पा ने एक ऐसा खुलासा किया, जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है. एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि 2016 में 'भाबीजी घर पर है' के प्रोड्यूसर संजय कोहली पर उन्होंने यौन उत्पीड़न के झूठे आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. अब शिल्पा शिंदे ने अपना बचाव करते हुए इस मामले पर रिएक्ट किया है. 

शिल्पा शिंदे ने शेयर किया वीडियो
शिल्पा शिंदे ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया. उन्होंने कहा, 'मुझे पता है मैंने जो किया है, वो सही है और नेगेटिव कमेंट्स से मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है. बहुत से लोगों ने पॉडकास्ट के सिर्फ एक क्लिप के आधार पर, पूरे मामले को समझे बिना ही मेरे बारे में राय बना ली. मैं आमतौर पर कमेंट्स पढ़ती हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे फैंस मुझे क्या लिखते हैं. अगर आप भारती और हर्ष का पॉडकास्ट देखेंगे, तो आपको वहां भी कमेंट्स देखने को मिलेंगे. इस पीआर कैंपेन और आ रही भद्दे कमेंट्स के बाद, मैं उन लोगों से कहना चाहती हूं कि आप जैसा बोते हैं, वैसा ही काटते हैं.'

 
 
 
 
 
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'मुझे पता था कि ऐसा होने वाला है'
शिल्पा ने आगे कहा, 'मुझे पता था कि ऐसा होने वाला है क्योंकि दुनिया कभी भी किसी अच्छी चीज की सराहना नहीं करती. आप जैसे लोग, जो आज कमेंट कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि मुझे यह कहने की जरूरत नहीं थी. मैं यह बात दस साल पहले भी कह सकती थी, जब मैं वह शो कर रही थी लेकिन मैंने इसे अब कहने का फैसला किया. मैं यहां पर खुद को साबित करने के लिए नहीं आई हूं, बल्कि अपनी अंतरात्मा के सामने सही होना चाहती थी क्योंकि वह बात एक झूठ थी. मुझसे किसी ने ऐसा करने के लिए नहीं बोला था लेकिन मैं उस झूठ के बोझ के साथ जी नहीं सकती थी.'

ये भी पढ़ें:- 'शर्म आनी चाहिए', शिल्पा शिंदे के झूठ पर भड़कीं हिना खान, फटकार लगाते हुए बोली- 'भाबी जी घर पर हैं' प्रोड्यूसर है 'असली विक्टिम'

सॉरी बहुत छोटा शब्द है- शिल्पा शिंदे
शिल्पा कहती हैं, 'उस समय मैं किस मुश्किल दौर से गुजरी, यह कोई नहीं जानता. भगवान न करे कि ऐसी परिस्थिति का सामना आपको या आपके परिवार को करना पड़े.' एक्ट्रेस ने बताया कि ये सब उन्होंने पैसों के लिए नहीं किया है. उन्होंने कहा, 'यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं जानती हूं कि उस समय मैंने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी. जिस व्यक्ति पर मैंने इल्ज़ाम लगाया था, वह जानता है कि असल में क्या हुआ था. मुझे अफसोस है. 'सॉरी' शब्द बहुत छोटा है लेकिन वह यह भी जानता है कि मैं उस समय किस हालात में थी. उस समय, मुझे लगा कि मेरे पास कोई और चारा नहीं है. मैं ऐसी मानसिक स्थिति में थी कि आत्महत्या करने के बारे में सोच रही थी.'

'मुझे किसी से डर नहीं लगता'
उन्होंने आगे कहा, 'उस समय कई लोगों ने मेरा मजाक बनाया और गाली भी दी, लेकिन जब आप जानते हैं कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो आपको किसी भी चीज का डर नहीं लगता. उस समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया था, इसलिए अब भी मुझे किसी के साथ की उम्मीद नहीं है. मैं इन सभी चीजों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं. लोग क्या सोचते हैं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है. जो प्रोड्यूसर कलाकारों को गालियां देते हैं, वो तो 10-15 साल तक लगातार काम करते रहते हैं, लेकिन हम जैसे कलाकारों से यह उम्मीद की जाती है कि हम चुप रहें.'

शिल्पा शिंदे ने वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, 'पूरा पॉडकास्ट देखे बिना सिर्फ एक लाइन के आधार पर फैसला सुनाना, पेड पीआर का घटिया तरीका है. मुझे समझने के लिए मेरे शुभचिंतकों का धन्यवाद.'

खूब ट्रोल हो रहीं शिल्पा शिंदे
बता दें कि शिल्पा शिंदे हाल ही में भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के पॉडकास्ट में पहुंची थीं. इस दौरान उन्होंने बताया था कि 'भाबीजी घर पर हैं!' के सेट पर उनके साथ हुए यौन उत्पीड़न के आरोप झूठे थे. इसके बाद सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस को काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. कई यूजर्स और संगठनों ने उनके कबूलनामे के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की. कुछ ने तो उनकी गिरफ्तारी की भी मांग की. 

ये भी पढ़ें:- 'बिग बॉस' जीतने के बाद भी नहीं मिला काम, शिल्पा शिंदे ने सुनाई आपबीती, अब मुंबई से दूर कर रही हैं खेती-बाड़ी

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Published at : 04 Jun 2026 10:36 AM (IST)
Tags :
Shilpa Shinde Bhabhiji Ghar Par Hai
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