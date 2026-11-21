सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के पॉपुलर क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति 18' को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. अब इस शो को अपना पहला करोड़पति मिल गया है. जलगांव के रहने वाले भूषण ठाकरे ने 1 करोड़ रुपये जीतकर बड़ी कामयाबी हासिल की है. अब वो शो के सबसे बड़े यानी 7 करोड़ रुपये के सवाल का सामना करने जा रहे हैं.

भूषण के लिए यहां तक पहुंचने का सफर आसान नहीं रहा. कभी वो सिर्फ 24 रुपये लेकर मुंबई आए थे और अपने और परिवार के लिए बेहतर जिंदगी बनाने का सपना देखा था.

'कौन बनेगा करोड़पति 18' के पहले करोड़पति बने भूषण ठाकरे

सोनी टीवी ने हाल ही में शो का एक प्रोमो जारी किया है, जिसमें भूषण ठाकरे 1 करोड़ रुपये के सवाल का सही जवाब देते नजर आ रहे हैं. इसके बाद अमिताभ बच्चन उन्हें गले लगाकर बधाई देते हैं. भूषण अब 7 करोड़ रुपये के सवाल तक पहुंच गए हैं. हालांकि, वो इस सवाल का सही जवाब दे पाते हैं या नहीं, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है.

डेढ़ साल से घर नहीं गए भूषण ठाकरे

अमिताभ बच्चन से बातचीत के दौरान भूषण ने बताया कि वो 28 साल के हो चुके हैं, लेकिन पिछले डेढ़ साल से घर नहीं गए. इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा, 'सर, मैं पिछले डेढ़ साल से घर नहीं गया हूं और अब मेरी उम्र 28 साल हो गई है. मेरे माता-पिता ने मुझे बहुत मेहनत से पाला है. मेरे पिता मजदूरी करते थे और मेरी मां की तबीयत अक्सर खराब रहती थी. उनकी कई सर्जरी भी हुई हैं. इसके बावजूद मेरे पिता ने मां का ख्याल रखा और मेरी पूरी पढ़ाई का खर्च भी उठाया.'

उन्होंने आगे कहा, 'लेकिन मुझे लगने लगा था कि मैं अभी तक जिंदगी में सेटल नहीं हो पाया हूं. इसलिए मैंने अपने माता-पिता से कहा कि मैं तभी घर लौटूंगा, जब जिंदगी में कुछ अच्छा हासिल कर लूंगा.'