बिग बॉस फेम ईशा मालवीय के दोनों बॉयफ्रेंड अभिषेक और समर्थ अब एक्स हो चुके हैं पर शो लाफ्टर शेफ में अभी भी तीनों साथ-साथ हैं. ईशा मालवीय इस बार कलर्स के लॉफ्टरशेफ 3 में नजर आ रही हैं. यहां अभिषेक और समर्थ को जोड़ी पहले से ही मौजूद है. इस सीजन में ऐसा समझा जा रहा था कि समर्थ और अभिषेक ईशा मालवीय के आगे-पाछे डोलेंगे, मस्ती-मजाक करेंगे लेकिन अभी तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही है. दोनों अब शो में एक नई लड़की के साथ फ्लर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं. ये लड़की कोई और नहीं बल्कि टीवी की जानीमानी एक्ट्रेस जन्नत जुबैर है.

फ्लर्ट करने में समर्थ सबसे आगे

शो के पहले एपिसोड से ही समर्थ जन्नत जुबैर के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश में हैं. जन्नत की शो में जोड़ी अली गोनी के साथ है. पहले एपिसोड में कई मौकों पर दिखा था कि समर्थ के मजाक से जन्नत थोड़ी परेशान हो गई थीं लेकिन दूसरे एपिसोड में सबकुछ सामान्य दिखा. समर्थ और अब तो अभिषेक भी जन्नत के साथ मौज-मस्ती करते हुए देखे जा रहे हैं. किचन स्टेशन पर कई बार जन्नत के पीछे समर्थ और अभिषेक नजर आ चुके हैं.

एक से बढ़कर एक बहाने

समर्थ जन्नत से मस्ती करने में सबसे आगे हैं. कभी वो आंख में कुछ पड़ जाने का बहाना कर जन्नत के पास पहुंच जा रहे हैं. अपनी आंख में फूंक मरवा रहे हैं. इसके बाद समर्थ कहते हैं- जन्नत ने स्वर्ग दिखा दिया. समर्थ को ऐसा करते देख अभिषेक भी उनके पीछे-पीछे चले जाते हैं. समर्थ कई मौकों पर जन्नत से हाई-फाइव मांग चुके हैं. एक बार हाथ जलने का बहाना बनाकर समर्थ जन्नत के पास पहुंच गए थे, उन्होंने दवा अपने हाथ पर लगवाया. इसके तुरंत बाद अभिषेक भी अपना हाथ जलने का बहाना कर वहां पहुंच जाते हैं. जन्नत से क्रीम लगवाने की जिद करते हैं.