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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: अंश की वापसी से तुलसी ने खोया अपना आपा? शो के इस महाट्विस्ट को देख उड़े फैंस के होश

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: अंश की वापसी से तुलसी ने खोया अपना आपा? शो के इस महाट्विस्ट को देख उड़े फैंस के होश

स्टार प्लस के पॉपुलर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के अपकमिंग एपिसोड में एक नया धमाका हो चुका है. दरअसल, तुलसी के सामने एक ऐसा चेहरा आ चुका है जिसे देख वो अपना आपा खो बैठी है.

By : अनुराधा राज | Updated at : 27 Apr 2026 05:04 PM (IST)
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स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 का लेटेस्ट एपिसोड में खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. क्योंकि तुलसी ने एक ऐसा चेहरा देख लिया, जिसे देखने के बाद उसके होश उड़ गए. शो में अब तक देखने को मिला कि करण के झूठ को तुलसी पकड़ लेती है.

उसके बाद वो अपने बेटे को नियति के घर के नीचे बुलाती है. करण जब तुलसी के सामने आता है तो वो उससे लगातार सवाल पूछने लगती है. करण जब तुलसी की बातों का जवाब नहीं देता है तो वो गुस्से में उस पर थप्पड़ों की बारिश कर देती है. तुलसी लगातार करण को थप्पड़ मार ही रही होती है, तभी पीछे से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है.

रियांश को देख तुलसी के उड़ेंगे होश

जैसे ही तुलसी की नजर उस शख्स के चेहरे पर पड़ती है वो अपने होश खो बैठती है. उस लड़के का चेहरा तुलसी के बेटे अंश से हूबहू मिल रहा होता है. वो लड़का कोई और नहीं बल्कि अंश का बेटा रियांश है. वो तुलसी से पूछता है कि वो कौन है और उसके डैड को क्यों मार रही हैं.

 
 
 
 
 
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ये भी पढ़ें:-Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: करण की दूसरी शादी का सच जानकर टूटी तुलसी, बेटे के झूठ ने बिखेरा मां का भरोसा

वो तुलसी पर गुस्सा करने लगता है. रियांश को करण समझाने की कोशिश करता है कि उसे तुलसी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए. दूसरी तरफ रियांश को देख तुलसी पागलों जैसी हरकते करने लगती है और बुरी तरह से डर जाती है. रियांश जैसे ही तुलसी को कुछ बोलता है वो एक दम घबरा जाती है और रोने लगती है.

करण से जब रियांश पूछता है कि वो औरत कौन है और आपको क्यों मार रही थी. तब करण कह देता है कि कोई पागल औरत है, शायद मेंटली डिस्टर्ब्ड है. वहां से तुलसी बिना कुछ कहे जाने लगती है. उसके बाद वो करण को फोन करते पूछती है कि वो लड़का कौन है.

करण उसके बाद नियति और रियांश से झूठ बोलकर तुलसी से मिलने आता है. उसके बाद वो तुलसी को बताता है कि वो लड़का अंश का बेटा रियांश है. तुलसी के लिए यकीन करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसने खुद अंश को गोली मारी होती है. 

ये भी पढ़ें:-Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: लौटने वाला हैं खतरनाक विलेन अंश गुजराल का बेटा? तुलसी-मिहिर की जिंदगी में आएगा बड़ा मोड़

 

About the author अनुराधा राज

अनुराधा राज एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों का अनुभव है. टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज की दुनिया पर इनकी खास पकड़ है और इंडस्ट्री की हर हलचल पर इनकी पैनी नजर रहती है. टीआरपी रेस में कौन आगे है, कौन पीछे, किस शो में आने वाला है नया ट्विस्ट और कौन सा कंटेंट दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, इन सभी विषयों को अनुराधा अपने खास और आसान अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. एंटरटेनमेंट जगत की ताजा खबरें, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और बिहाइंड द सीन्स स्टोरीज इनके लेखन की प्रमुख पहचान हैं.
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Published at : 27 Apr 2026 05:04 PM (IST)
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