स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 का लेटेस्ट एपिसोड में खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. क्योंकि तुलसी ने एक ऐसा चेहरा देख लिया, जिसे देखने के बाद उसके होश उड़ गए. शो में अब तक देखने को मिला कि करण के झूठ को तुलसी पकड़ लेती है.

उसके बाद वो अपने बेटे को नियति के घर के नीचे बुलाती है. करण जब तुलसी के सामने आता है तो वो उससे लगातार सवाल पूछने लगती है. करण जब तुलसी की बातों का जवाब नहीं देता है तो वो गुस्से में उस पर थप्पड़ों की बारिश कर देती है. तुलसी लगातार करण को थप्पड़ मार ही रही होती है, तभी पीछे से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है.

रियांश को देख तुलसी के उड़ेंगे होश

जैसे ही तुलसी की नजर उस शख्स के चेहरे पर पड़ती है वो अपने होश खो बैठती है. उस लड़के का चेहरा तुलसी के बेटे अंश से हूबहू मिल रहा होता है. वो लड़का कोई और नहीं बल्कि अंश का बेटा रियांश है. वो तुलसी से पूछता है कि वो कौन है और उसके डैड को क्यों मार रही हैं.

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वो तुलसी पर गुस्सा करने लगता है. रियांश को करण समझाने की कोशिश करता है कि उसे तुलसी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए. दूसरी तरफ रियांश को देख तुलसी पागलों जैसी हरकते करने लगती है और बुरी तरह से डर जाती है. रियांश जैसे ही तुलसी को कुछ बोलता है वो एक दम घबरा जाती है और रोने लगती है.

करण से जब रियांश पूछता है कि वो औरत कौन है और आपको क्यों मार रही थी. तब करण कह देता है कि कोई पागल औरत है, शायद मेंटली डिस्टर्ब्ड है. वहां से तुलसी बिना कुछ कहे जाने लगती है. उसके बाद वो करण को फोन करते पूछती है कि वो लड़का कौन है.

करण उसके बाद नियति और रियांश से झूठ बोलकर तुलसी से मिलने आता है. उसके बाद वो तुलसी को बताता है कि वो लड़का अंश का बेटा रियांश है. तुलसी के लिए यकीन करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसने खुद अंश को गोली मारी होती है.

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