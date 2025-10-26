हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनक्रिस्टल डिसूजा ने अपने बॉयफ्रेंड से तोड़ा रिश्ता, तीन साल से कर रहे थे डेट!

क्रिस्टल डिसूजा ने अपने बॉयफ्रेंड से तोड़ा रिश्ता, तीन साल से कर रहे थे डेट!

खबरें हैं कि एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा और उनके बॉयफ्रेंड गुलाम गॉस दीवानी ने तीन साल का रिश्ता खत्म कर लिया है. यह ब्रेकअप एक महीने पहले हुआ. क्रिस्टल इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहतीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 26 Oct 2025 12:01 PM (IST)
क्रिस्टल डिसूजा और बिजनेसमैन मालिक गुलाम गॉस दीवानी अब अलग हो गए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके करीबियों ने बताया कि यह ब्रेकअप करीब एक महीने पहले हुआ था. क्रिस्टल अपनी पर्सनल लाइफ को आम लोगों के साथ ज्यादा शेयर नहीं करतीं और इस ब्रेकअप पर उन्होंने कुछ भी कहने से मना किया.

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, जब उनसे संपर्क किया गया, तो उन्होंने “कोई टिप्पणी नहीं” कहा. यह जोड़ा करीब तीन साल तक एक-दूसरे को डेट कर रहा था. अब क्रिस्टल और गुलाम ने इंस्टाग्राम पर भी एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है.

क्रिस्टल ने अपने रिश्ते को लेकर की बात
पहले बॉम्बे टाइम्स के एक इंटरव्यू में, क्रिस्टल ने गुलाम के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की थी. जब उनसे रेस्टोरेंट मालिक गुलाम गॉस दीवानी से जुड़ी अफवाहों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "जिसके पास थोड़ी समझ और सोच हो, वह खुद ही सही-गलत समझ सकता है."

उन्होंने कहा, "मैं किसी भी रिश्ते को नाम नहीं देना चाहती जब तक कि मेरी उंगली में अंगूठी न हो. मैंने अब तक कई रिश्तों से गुजरते हुए यह सीखा है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता. चीजें बदल सकती हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, इसलिए जब तक कोई चीज तय न हो, इसे खुलकर क्यों बताएं? मेरे लिए शादी हमेशा के लिए होती है और मैं अभी भी उस सोच को मानती हूँ.

गुलाम मेरे लिए  बहुत खास है
क्रिस्टल ने कहा, मेरे लिए यह व्यक्ति बहुत खास है. गुलाम मेरे साथ तब थे जब मैं अपने जीवन के सबसे कठिन समय में थी. उन्होंने मुझे संभाला, मुझे ताकत दी और मुझे यह एहसास कराया कि मैं जो कुछ भी हूं, वही मैं हूं. अगर मुझे अब पर्दे पर आत्मविश्वास और साहस के साथ काम करने की ताकत है, तो इसके पीछे उनका बड़ा योगदान है. वह हमेशा मुझे बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं. 

कई ऐसे मौके आए हैं जब मैं किसी कार्यक्रम में जाने से बचना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे समझाया और कहा, 'तुम्हें जाना होगा, तुम्हें दिखना चाहिए.' किसी अभिनेत्री के लिए ऐसा साथी पाना, जो हर कदम पर मदद और समर्थन करे, बहुत मुश्किल होता है. उनके साथ रहने से मुझे यह महसूस होता है कि मेरे पास केवल एक साथी ही नहीं बल्कि एक मजबूत सहारा भी है, जो मुझे हर मुश्किल समय में आगे बढ़ने की हिम्मत देता है.

Published at : 26 Oct 2025 12:01 PM (IST)
Tags :
Krystle D'Souza Gulaam Gouse Deewani
