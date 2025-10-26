दिनेश विजान के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स ने फैंस के दिलों में खास जगह बनाई है. इन दिनों मैडॉक की हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा थिएटर में लगी है. इस फिल्म में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना लीड रोल में हैं. नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल भी इस फिल्म का हिस्सा है. फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज मिले हैं. आइए जानते हैं फिल्म का अबतक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है.

पांचवें दिन थामा ने की इतनी कमाई

Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, थामा ने पांचवें दिन यानी शनिवार को 13 करोड़ का कलेक्शन किया है. हालांकि, अभी तक पांचवें दिन के कलेक्शन के आंकड़े ऑफिशियल नहीं आए हैं. पर अगर फिल्म पांचवें दिन 13 करोड़ कमाती है तो फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 78.60 करोड़ हो गया है.

आयुष्मान खुराना की पांचवीं हाईएस्ट ग्रॉसर

इसी के साथ फिल्म आयुष्मान खुराना के करियर की 5th हाईएस्ट ग्रॉसर बन गई है. फिल्म ने आंधाधुन (74.32 करोड़), आर्टिकल 15 (66 करोड़), शुभ मंगल ज्यादा सावधान (62 करोड़), शुभ मंगल सावधान (42 करोड़) और विक्की डोनर (35.32 करोड़) को पीछे छोड़ दिया है. अगर फिल्म इसी तरह कमाती रही तो बाला और ड्रीम गर्ल 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी.

वहीं फिल्म रश्मिका के करियर की 6th हाईएस्ट ग्रॉसर बन गई है. फिल्म ने सीता रामम (8.23 करोड़), Varisu (6.82 करोड़), गुडबाय ( 6.82 करोड़) और कुबेरा (2.17 करोड़) को पीछे छोड़ दिया है. फिल्म जल्द ही पुष्पा 1 (106.35 करोड़) का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है.

थामा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

थामा ने 24 करोड़ के कलेक्शन के साथ ओपनिंग की थी. इसमें 23.75 करोड़ हिंदी में और 25 लाख तेलुगू में कमाए थे. वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 18.6 करोड़ का कलेक्शन किया. तीसरे दिन 13 करोड़ का बिजनेस किया. चौथे दिन भी फिल्म की कमाई घटी. फिल्म ने 10 करोड़ कमाए. अब शनिवार को फिल्म की कमाई में इजाफा हुआ है. फिल्म ने 13 करोड़ कमाए.

थामा को आदित्य सरपोतदार ने डायरेक्ट किया है. अमर कौशिक और दिनेश विजान ने प्रोड्यूस किया है.