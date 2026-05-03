'खतरों के खिलाड़ी 15' के लिए कंफर्म हुए ये 12 कंटेस्टेंट, जानें क्या होगी शो की थीम

खतरों के खिलाड़ी 15 का जल्द ही टीवी पर आगाज होने वाला है. इस शो को लेकर जोरों-शोरों से प्रमोशन भी हो रहा है. शो की थीम का भी खुलासा हो चुका है. इस बार थीम का नाम है-डर का नया दौर. शो के कंफर्म कंटेस्टेंट की लिस्ट भी सामने आ चुकी है, जिसमें कुछ पुराने कंटेस्टेंट्स के साथ-साथ कुछ नए कंटेस्टेंट्स का नाम शामिल है.

खतरों के खिलाड़ी 15 को प्रमोट करने के लिए इंस्टाग्राम पर एक नया पेज बनाया गया है. इस पेज पर उन कंटेस्टेंट्स की डिटेल शेयर की गई है, जो इस सीजन का हिस्सा बनने वाले हैं.

करण वाही

टीवी के पॉपुलर एक्टर में से एक माने जाने वाले करण वाली इस बार खतरों के खिलाड़ी में नजर आने वाले हैं. इससे पहले उन्हें खतरों के खिलाड़ी 8 में भी देखा गया था.

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गौरव खन्ना

बिग बॉस 19 के विनर रह चुके गौरव खन्ना का नाम भी इस शो के लिए फाइनल हो चुका है. बिग बॉस में लोगों ने गौरव को खूब पसंद किया था. अब वो रोहित शेट्टी के शो में स्टंट करते नजर आएंगे.

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ऋत्विक धनजानी

इस लिस्ट में तीसरा नाम जिसका है वो हैं टीवी एक्टर ऋत्विक धनजानी. सीजन 15 से पहले ऋत्विक को रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी 8 में देखा जा चुका है.

विशाल आदित्य सिंह

खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 में विशाल आदित्य सिंह भी नजर आएंगे. इससे पहले उन्हें सीजन 11 में देखा जा चुका है. विशाल रिएलिटी शो बिग बॉस 13 का भी हिस्सा रह चुके हैं.

फरहाना भट्ट

फरहाना भट्ट भी खतरों के खिलाड़ी 15 में स्टंट करते हुए नजर आने वाली हैं. इससे पहले उन्हें बिग बॉस 19 में देखा जा चुका है. वो इस सीजन की फर्स्ट रनरअप थीं.

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अविनाश मिश्रा

इस लिस्ट में छठा नाम जिसका है वो कोई और नहीं बल्कि अविनाश मिश्रा हैं. काफी लंबे वक्त से खबरें आ रही थी कि अविनाश मिश्रा खतरों के खिलाड़ा 15 का हिस्सा बनेंगे. अविनाश को बिग बॉस 18 में भी देखा जा चुका है.

ओरी

रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी के इस सीजन में ओरी भी कंफर्म कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आने वाले हैं. अक्सर ओरी को सेलेब्स पार्टी में देखा जाता है. अब वो स्टंट करते नजर आएंगे.

जैस्मिन भसीन

इस लिस्ट में 8वां नाम जिसका है वो हैं टीवी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन. इससे पहले भी जैस्मिन खतरों के खिलाड़ी का हिस्सा रह चुकी हैं. उन्हें सीजन 9 में स्टंट करते देखा गया था.

हर्ष गुजराल

स्टैंडअप कॉमेडिन हर्ष गुजराल का नाम भी खतरों के खिलाड़ी 15 के लिए फाइनल हो चुका है. इसस पहले हर्ष को करण जौहर के शो द ट्रेटर्स में देखा जा चुका है.

अविका गौर

अविका गौर का नाम भी खतरों के खिलाड़ी 15 के लिए कंफर्म हो चुका है. इससे पहले एक्ट्रेस को खतरों के खिलाड़ी 9 में देखा गया था. अब शादी के बाद एक बार फिर से एक्ट्रेस स्टंट करती दिखने वाली हैं.

शगुन शर्मा

खतरों के खिलाड़ी 15 के लिए शगुन शर्मा का नाम भी फाइनल हो चुका है. शगुन शर्मा फिलहाल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में परी की भूमिका में नजर आ रही हैं.

रुबीना दिलैक

रुबीना दिलैक को एक बार फिर से खतरों के खिलाड़ी में देखा जाएगा. इससे पहले एक्ट्रेस सीजन 12 में नजर आई थीं. इसके अलावा रुबीना बिग बॉस 14 की विनर भी रह चुकी हैं.

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