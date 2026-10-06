'कौन बनेगा करोड़पति' में माधुरी दीक्षित बनीं 'पारो', अमिताभ बच्चन बोले- 'क्या बात है'

दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन के बर्थडे वीक स्पेशल में शो 'कौन बनेगा करोड़पति' में 'कोन होणार करोड़पति' की होस्ट माधुरी दीक्षित बतौर कंटेस्टेंट नजर आईं. शो में माधुरी ने फिल्म 'देवदास' की अपनी मशहूर किरदार चंद्रमुखी का अंदाज भी दिखाया, जिसे देखकर अमिताभ बच्चन काफी खुश नजर आए.

शो के नए प्रोमो में माधुरी एक गाना बजते ही चंद्रमुखी के किरदार में ढलती नजर आ रही हैं. उनका अंदाज देखकर अमिताभ बच्चन भी काफी इंप्रेस दिखाई देते हैं.

केबीसी के सेट पर 'पारो' बनीं माधुरी दीक्षित

प्रोमो में अमिताभ बच्चन कंप्यूटर से माधुरी के लिए एक गाना बजाने के लिए कहते हैं. इसके बाद माधुरी फिल्म 'देवदास' के गाने 'काहे छेड़ मोहे' पर बैठे-बैठे ही परफॉर्म करती हैं. माधुरी को चंद्रमुखी के अंदाज में देखकर अमिताभ काफी इंप्रेस नजर आते हैं. वो उनके डांस की तारीफ करते हैं.

बिग बी ने की जमकर तारीफ

वहीं, ऑडियंस भी माधुरी की परफॉर्मेंस देखकर जमकर तालियां बजाती है. माधुरी अपने अंदाज और अदाओं से सभी का दिल जीत लेती हैं. इस दौरान अमिताभ भी तालियां बजाते हुए कहते हैं, 'क्या बात है. इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल माधुरी जी.'

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प्रोमो शेयर करते हुए सोनी ने कैप्शन में लिखा, 'माधुरी का अंदाज, सबके लिए खास. देखिए 'कौन बनेगा करोड़पति', सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर.' प्रोमो सामने आने के बाद फैंस भी अमिताभ बच्चन की तरह माधुरी की परफॉर्मेंस से काफी इंप्रेस नजर आए.

अमिताभ बच्चन का वर्क फ्रंट

अमिताभ बच्चन आखिरी बार नाग अश्विन की फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' में नजर आए थे. अब वो प्रभास और कमल हासन के साथ इसके सीक्वल में दिखाई देंगे. हालांकि, फिलहाल एक्टर 'कौन बनेगा करोड़पति' के सीजन 18 की शूटिंग में बिजी हैं.

हाल ही के एक एपिसोड में अमिताभ ने बताया कि शूटिंग के दौरान वो फिसलकर गिर गए थे, जिससे उनके घुटने में चोट लग गई. इसके बाद भी अमिताभ ने शो की शूटिंग जारी रखी. वो अपनी सीट तक दौड़ते हुए पहुंचे, लेकिन तुरंत बैठ गए.