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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनHustle season 5 के सेट पर लगी आग, बादशाह समेत जान बचा कर भागे कंटेस्टेंट्स

Hustle season 5 के सेट पर लगी आग, बादशाह समेत जान बचा कर भागे कंटेस्टेंट्स

हाल ही में मुंबई के फिल्मसिटी में 'हसल सीजन 5' के सेट पर फिनाले की शूटिंग के दौरान भयानक आग लग गई. इसी दौरान रैपर बादशाह, समर्थ जुरेल समेत शो के सभी कंटेस्टेंट्स तुरंत सेट से बाहर निकल गए.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 06 Oct 2026 09:42 AM (IST)
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मुंबई के फिल्मसिटी में सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 को दोपहर करीब 4 बजे शो पती पत्नी और पंगा के सेट पर अचानक आग लग गई. इसी दौरान पास के सेट पर 'हसल सीजन 5' के फिनाले की शूटिंग भी शुरू हो चुकी थी.

बादशाह समेत जान बचा कर भागे कंटेस्टेंट्स
सेट पर धुआं और जलने की तेज बदबू महसूस होते ही रैपर बादशाह, समर्थ जुरेल समेत शो के सभी कंटेस्टेंट्स और वहां मौजूद अन्य लोग तुरंत सेट से बाहर निकल गए.

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जानकारी के मुताबिक, आग ज्यादा नहीं फैली, लेकिन दोनों सेट्स के बाहर लगाए गए टेंट आग की चपेट में आ गए और जलकर खाक हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम भी कुछ ही देर में मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया.

आग बुझने और स्थिति सामान्य होने के बाद बादशाह समेत हसल सीजन 5 के अन्य कंटेस्टेंट्स दोबारा फिल्मसिटी पहुंचे और फिनाले की शूटिंग फिर से शुरू की गई.

 

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 06 Oct 2026 09:42 AM (IST)
Tags :
Hustle Season 5
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