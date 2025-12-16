कपिल शर्मा की फिल्म किस किसको प्यार करूं 2015 में रिलीज हुई थी. अब इस फिल्म के दूसरे पार्ट ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दिया है.ये फिल्म ऐसे वक्त में रिलीज हुई है, जब चारों तरफ धुरंधर का बोलबाला देखने को मिल रहा है. आपको बता दें कि किस किसको प्यार करूं ने बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार परफॉर्मेंस किया था.

कपिल शर्मा ने इस फिल्म के जरिए एक्टिंग डेब्यू किया था.करीब 10 साल के बाद इस फिल्म का सीक्वल रिलीज किया गया है. अनुकल्प गोस्वामी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में कपिल शर्मा के अलावा आयशा सिंह, त्रिधा चौधरी, पारुल गुलाटी, हीरा वरीना और सुशांत सिंह जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं.

अब्बास-मस्तान, गणेश जैन और रतन जैन ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है.इस फिल्म की सबसे ज्यादा मजेदार बात ये है कि कपिल शर्मा की सिर्फ एक, दो या तीन वाइफ नहीं बल्कि 5 वाइफ हैं. इस फिल्म में उनकी 5वीं वाइफ की भूमिका रियल लाइफ पत्नी गिन्नी चतरथ ने निभाई है.

गिन्नी ने किया ग्रैंड डेब्यू

जी हां,गिन्नी चतरथ ने किस किस को प्यार करूं 2 से एक्टिंग में ग्रैंड डेब्यू किया है.हालांकि, इस फिल्म में गिन्नी का सिर्फ कैमियो था, जो फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था.फिल्म में गिन्नी ने कपिल की पांचवीं पत्नी की भूमिका निभाई है,जिनके साथ बचपन में ही उनकी मां उनका रिश्ता पक्का कर देती है.

View this post on Instagram A post shared by Voguekaur By Rupinder and Taniya (@voguekaur)

इस बात से खुद कपिल शर्मा भी अनजान होते हैं कि उनकी 4 नहीं बल्कि 5 वाइफ हैं. जब उन्हें उनकी मां से 5वीं पत्नी के बारे में पता चलता है तो उनके होश उड़ जाते हैं.फिल्म में गिन्नी ने बेशक छोटा सा ही रोल प्ले किया है. लेकिन, उनके किरदार को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

फिल्म में गिन्नी ने स्वैग के संग एंट्री मारी है. उनकी एंट्री ने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया कि ऐसा भी हो सकता था ये तो सोचा ही नहीं था. गिन्नी की एक्टिंग को देख दर्शकों का कहना है कि उन्हें और भी फिल्मों में काम करना चाहिए.

ये भी पढ़ें:-'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में प्राची कोवली ने हेमंत की वाइफ बन मारी एंट्री, बोलीं- लग रहा घर लौट आई हूं