बीते दिन टीवी एक्ट्रेस जिया शंकर और यूट्यूबर फुकरा इंसान उर्फ ​​अभिषेक मलहान की सगाई के रूमर्स फैल गए थे.वहीं एक्ट्रेस ने इन अफवाहों पर अपना रिएक्शन दिया है. उन्होंने अपने इंस्टा पर एक मिस्ट्री मैन के साथ अपनी तस्वीर भी शेयर की है. जानते हैं जिया ने अभिषेक मल्हान संग इंगेजमेंट के रूमर्स पर क्या कहा है?

क्या जिया शंकर अभिषेक मल्हान की हो गई सगाई?

बता दें कि जिया शंकर ने अभिषेक मलहान संग अपनी सगाई के रूमर्स को खारिज कर दिया है. मंगलवार रात को, अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक मिस्ट्री मैन के साथ अपनी एक रोमांटिक तस्वीर शेयर की है जिसके हिंट मिल रहा है कि वह अभिषेक मलहान को नहीं बल्कि किसी और को डेट कर रही हैं. तस्वीर में, वह मिस्ट्री मैन जिया के माथे पर किस करते हुए कैमरे के लिए रोमांटिक पोज देते हुए दिखाई दे रहा है. हालांकि एक्ट्रेस ने हार्ट इमोजी के साथ अपने मिस्ट्री मैन का चेहरा छिपाया हुआ है. वहीं इस तस्वीर के साथ जिया ने कैप्शन में अभिषेक मलहान से अपनी सगाई की अफवाहों को "झूठा" बताया. उन्होंने लिखा, "झूठी अफवाहों को 2025 में ही छोड़ दें!"





कैसे फैले जिया-अभिषेक की सगाई के रूमर्स?

बता दें कि जिया शंकर का ये रिएक्शन टेली खजाना के एक वायरल पोस्ट के एक दिन बाद आई है, जिसमें दावा किया गया था कि जिया और अभिषेक सगाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं और जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. पोस्ट में लिखा था, “यह आधिकारिक है! फुकरा इंसान और जिया शंकर ने अपने रिश्ते को पब्लिकली कर दिया है, और खबरों के मुताबिक सगाई भी हो सकती हैय इस प्यारे जोड़े को हमेशा प्यार और खुशी की शुभकामनाएंय” हालांकि, एक्स पर कई अन्य वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि दोनों की सगाई हो चुकी है.

जिया शंकर और अभिषेक मलहान ने बीबी ओटीटी 2 किया था साथ

बता दें कि जिया शंकर और अभिषेक मल्हान ने बिग बॉस ओटीटी 2 में एक साथ हिस्सा लिया था. उन्होंने एक साथ एक म्यूजिक वीडियो भी किया था, जिससे उनके रिश्ते की अफवाहें और तेज़ हो गईं थीं. हालांकि, 2024 में जिया ने क्लियर भी किया कि वे कभी भी सिर्फ दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं थे.