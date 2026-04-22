टीवी एक्ट्रेस जन्नत जुबैर अपने ट्रांसफॉर्मेशन और ग्लैमरस अंदाज को लेकर अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं. सोशल मीडिया पर उनके ग्लोअप को देखकर कई लोग कयास लगाते हैं कि उन्होंने बोटॉक्स, सर्जरी या कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट लिया है. अब इन सभी बातों पर खुद जन्नत ने खुलकर जवाब दिया है. एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ किया कि उनके लुक्स में जो बदलाव दिख रहा है, वो पूरी तरह नेचुरल है. चलिए जानते हैं जन्नत जुबैर ने क्या कहा है.

मैंने कुछ नहीं करवाया है- जन्नत जुबैर

जन्नत जुबैर ने हाल ही में रुबीना दिलैक के पोडकास्ट में बताया कि उन्होंने अपने चेहरे पर कुछ नहीं करवाया है. उन्होंने किसी भी तरह की सर्जरी नहीं करवाई है. जन्नत ने कहा, 'लोगों को लगता है कि मैंने अपने चेहरे पर कुछ करवाया है, लेकिन यह बिल्कुल सच नहीं है. ये पूरी तरह नेचुरल है. मैंने किसी भी तरह की सर्जरी नहीं करवाई है.' इस दौरान रुबीना दिलैक ने भी उनको सपोर्ट करते हुए कहा कि उन्होंने जन्नत को करीब से देखा है और वो भरोसे के साथ कह सकती हैं कि जन्नत ने कोई सर्जरी नहीं करवाई.

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ट्रोलिंग पर भी की बात

इस बातचीत में जन्नत ने अपने करियर, सोशल मीडिया और ट्रोलिंग से जुड़ी बातों पर भी खुलासा किया. उन्होंने बताया कि जब उन्होंने टीवी के साथ-साथ सोशल मीडिया संभालना शुरू किया तो वो काफी दबाव करती थीं. पहले टीवी में सिर्फ स्क्रिप्ट के अनुसार काम करना होता था, लेकिन सोशल मीडिया पर खुद को असली रूप में दिखाना पड़ता है, जहां कोई स्क्रिप्ट नहीं होती और लोग खुलकर अपनी राय देते हैं.

मुझे लोगों का प्यार मिलता है- जन्नत जुबैर

जन्नत ने कहा, 'सोशल मीडिया पर मुझे खूब प्यार मिलता है, लेकिन नफरत का भी सामना करना पड़ता है. जहां अच्छा होता है, वहीं उसका दूसरा पहलू भी होता ही है. मेरे लिए एक्टिंग हमेशा सबसे खास रहेगी, क्योंकि मेरा दिल आज भी उसी में बसता है.'

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वर्क फ्रंट की बात करें तो जन्नत जुबैर को इन दिनों कुकिंग कॉमेडी रियलिटी शो 'लॉफ्टर शेफ 3' में देखा जा रहा है, जहां वो अपनी कॉमिक टाइमिंग से लोगों का दिल जीत रही हैं.