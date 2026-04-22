अगर आप फिल्म 'राजा शिवाजी' देखने का प्लान बना रहे हैं तो आप इससे पहले अजय देवगन की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'तानाजी: द अनसंग वॉरियर' देख सकते हैं. इस फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज के दौर को बेहतरीन ढंग से दिखाया गया है. इसकी कहानी तानाजी मालुसरे और सिंहगढ़ की लड़ाई के इर्द-गिर्द घूमती है. शरद केलकर ने फिल्म में संभाजी की भूमिका निभाई है. ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है.