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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'छावा' से लेकर 'तानाजी' तक, 'राजा शिवाजी' से पहले ओटीटी पर देख डालें छत्रपति शिवाजी महाराज पर बनी ये धांसू फिल्में

'छावा' से लेकर 'तानाजी' तक, 'राजा शिवाजी' से पहले ओटीटी पर देख डालें छत्रपति शिवाजी महाराज पर बनी ये धांसू फिल्में

रितेश देशमुख की ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा फिल्म 'राजा शिवाजी' 1 मई , 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. आइए इससे पहले उन फिल्मों के बारे में जानें, जिनकी कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Apr 2026 02:44 PM (IST)
रितेश देशमुख की ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा फिल्म 'राजा शिवाजी' 1 मई , 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. आइए इससे पहले उन फिल्मों के बारे में जानें, जिनकी कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित है.

बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'राजा शिवाजी' को लेकर चर्चा में हैं. ये ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा फिल्म 1 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म की कहानी महान मराठा योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित है. आइए उन फिल्मों पर एक नजर डालते हैं, जिनकी कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से प्रेरित है.

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विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' 14 फरवरी, 2025 को रिलीज हुई थी. लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी इस ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा फिल्म की कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज पर आधारित है, लेकिन इसकी कहानी संभाजी की बहादुरी और उनके बलिदानों के इर्द-गिर्द घूमती है. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' 14 फरवरी, 2025 को रिलीज हुई थी. लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी इस ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा फिल्म की कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज पर आधारित है, लेकिन इसकी कहानी संभाजी की बहादुरी और उनके बलिदानों के इर्द-गिर्द घूमती है. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
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अगर आप फिल्म 'राजा शिवाजी' देखने का प्लान बना रहे हैं तो आप इससे पहले अजय देवगन की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'तानाजी: द अनसंग वॉरियर' देख सकते हैं. इस फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज के दौर को बेहतरीन ढंग से दिखाया गया है. इसकी कहानी तानाजी मालुसरे और सिंहगढ़ की लड़ाई के इर्द-गिर्द घूमती है. शरद केलकर ने फिल्म में संभाजी की भूमिका निभाई है. ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है.
अगर आप फिल्म 'राजा शिवाजी' देखने का प्लान बना रहे हैं तो आप इससे पहले अजय देवगन की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'तानाजी: द अनसंग वॉरियर' देख सकते हैं. इस फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज के दौर को बेहतरीन ढंग से दिखाया गया है. इसकी कहानी तानाजी मालुसरे और सिंहगढ़ की लड़ाई के इर्द-गिर्द घूमती है. शरद केलकर ने फिल्म में संभाजी की भूमिका निभाई है. ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है.
Published at : 22 Apr 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
Riteish Deshmukh Raja Shivaji

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