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'छावा' से लेकर 'तानाजी' तक, 'राजा शिवाजी' से पहले ओटीटी पर देख डालें छत्रपति शिवाजी महाराज पर बनी ये धांसू फिल्में
रितेश देशमुख की ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा फिल्म 'राजा शिवाजी' 1 मई , 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. आइए इससे पहले उन फिल्मों के बारे में जानें, जिनकी कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित है.
बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'राजा शिवाजी' को लेकर चर्चा में हैं. ये ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा फिल्म 1 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म की कहानी महान मराठा योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित है. आइए उन फिल्मों पर एक नजर डालते हैं, जिनकी कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से प्रेरित है.
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Published at : 22 Apr 2026 02:44 PM (IST)
Tags :Riteish Deshmukh Raja Shivaji
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