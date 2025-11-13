अपनी मां को याद कर इमोशनल हुईं आरती सिंह, बोलीं-मैं अपने अंदर आपको महसूस कर रही हूं
आरती सिंह ने हाल ही में अपनी मां को याद करते हुए इंस्टाग्राम पर इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. बता दें एक्ट्रेस के जन्म के कुछ ही दिनों बाद उनकी मां का निधन हो गया था.
गोविंदा की भांजी आरती सिंह इन दिनों अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रही हैं. इसी बीच एक्ट्रेस ने एक ऐसा पोस्ट शेयर किया है, जिसकी वजह से वो चर्चा का विषय बन चुकी हैं. दरअसल, एक्ट्रेस ने अपनी सगी मां को याद करते हुए एक पोस्ट शेयर किया है.
इस पोस्ट में आरती के इमोशन्स साफ नजर आ रहे हैं. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपनी मां की बेहद ही प्यारी तस्वीर शेयर की है और इमोशनल नोट शेयर किया है. आरती का लेटेस्ट पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. आरती ने अपनी मां की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर शेयर करते हुए लिखा,'ये फोटो सच में मेरी मां की है. मैं उन्हें बहुत याद करती हूं. पिछले कुछ हफ्तों में मां की याद ज्यादा आ रही है.'
इस शो से किया था डेब्यू
आरती ने पोस्ट में लिखा,'मैं अपने अंदर मां को महसूस कर रही हूं. मुझे कभी अपनी मां से प्यार जाहिर करने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब मैं हर सांस में ये प्यार जताना चाहती हूं.'बता दें आरती सिंह ने अपने करियर की शुरुआत 2007 में 'मायका' सीरियल से की थी.
इस शो में उन्हें सोनी मल्होत्रा खुराना के कैरेक्टर में देखा गया था. उसके बाद एक्ट्रेस स्टार प्लस के शो 'गृहस्थी' में रानो की भूमिका में नजर आई थीं. थोड़ा है बस थोड़े की जरूरत है में एक्ट्रेस को 'मुग्धा' की भूमिका में देखा गया था. आरती को 2011 में एकता कपूर के शो 'परिचय-नई जिंदगी के सपनों का' में सीमा की भूमिका में देखा गया था.
उसके बाद एक्ट्रेस को कलर्स चैनल के शो 'उतरन' में कजरी की भूमिका में नजर आई थीं. इसके अलावा उन्हें 'देवों के देव महादेव' में भी देखा गया. हालांकि, आरती को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी 2019 में 'बिग बॉस 13' में मिली. 'बिग बॉस 13' की वो चौथी रनर-अप बनी थीं.
