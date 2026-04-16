'मुझे किसी ने मजबूर...', धर्म बदलने और तलाक के बाद ट्रोल होने पर चाहत खन्ना ने तोड़ी चुप्पी

टीवी इंडस्ट्री और 'बड़े अच्छे लगते हैं' फेम एक्ट्रेस चाहत खन्ना इन दिनों अपने एक बयान को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने हाल ही में धर्म बदलने और अपनी निजी जिंदगी को लेकर खुलकर बात की है. चाहत ने बताया कि इस्लाम धर्म अपनाने का फैसला उनका खुद का था, उन्हें किसी ने मजबूर नहीं किया. इसके साथ ही उन्होंने अपने तलाक और विवादों के बारे में भी अपनी बात रखी.

मैंने खुद इस्लाम अपनाया है...

चाहत खन्ना ने हाल ही में सुभोजित घोष के साथ इंटरव्यू में कहा, 'मेरी बातों को हमेशा गलत समझा जाता है. आज भी अगर मैं कुछ कहती हूं, तो उसमें से एक लाइन उठाकर गलत तरीके से पेश कर दी जाती है. मैं बहुत सेक्युलर इंसान हूं. मैं ईद भी उतने ही प्यार से मनाती हूं जितना दिवाली. मैंने इस्लाम अपनाया था और वो मेरा खुद का फैसला था. लोगों ने कहा कि मुझे मजबूर किया गया, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं कहा. मैं इस्लाम और सनातन दोनों में विश्वास रखती हैं और किसी एक धर्म तक खुद को सीमित नहीं मानती.'

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मेरा नाम खराब हो रहा था...

इसके अलावा उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कहा, 'मुझे बहुत बुरा लगता था, मैं उदास और डरी हुई रहती थी. ऐसा लगता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है. मेरा नाम खराब हो रहा था. कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि अब मुझे काम नहीं मिलेगा. हालांकि जैसे-जैसे मुझे जिंदगी और लोगों की समझ आई, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा और ये सारी बातें छोटी लगने लगीं. एक समय पर मैं खुद भी कन्फ्यूज थी, लेकिन अब पहले से ज्यादा मजबूत महसूस हो गई हूं.'

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खुद को खोई हुई बच्ची समझती थीं चाहत

इससे पहले 2024 में टेली टॉक इंडिया के साथ एक इंटरव्यू में चाहत ने कहा था कि 'मुझे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है. तलाक के बाद मुझे पहले जैसा बनने में 4-5 साल लग गए. मैंने निकाह के लिए खुद ही धर्म बदला था, किसी ने मजबूर नहीं किया. बाद में मुझे कहा गया कि अपने भगवान की पूजा मत करो, यही सही तरीका है और मैं उस समय एक खोई हुई बच्ची की तरह उस रास्ते पर चलती रही.'

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चाहत का हुआ 2 बार तलाक

बता दें कि चाहत ने 2006 में भरत नरसिंघानी से शादी की थी, जो जल्द ही टूट गई. इसके बाद 2013 में उन्होंने फरहान मिर्जा से शादी की, लेकिन 2018 में उन्होंने मेंटली और फिजिकली हैरेसमेंट का आरोप लगाते हुए तलाक ले लिया. उनकी दो बेटियां जोहर और दित्या हैं, जिनके साथ वो अपनी जिंदगी आगे बढ़ा रही हैं.

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