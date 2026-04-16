मिस वर्ल्ड से मदरहुड तक, प्रियंका चोपड़ा ने दिखाई अपनी पूरी जर्नी, फैंस के साथ शेयर की तस्वीरें

प्रियंका ने अपनी पहली फोटो में मिस वर्ल्ड बनने की तस्वीर शेयर की. साथ ही उन्होंने लिखा कि 18 साल की उम्र में ये खिताब जीतना उनके लिए किसी सपने जैसा था. बचपन में शायद उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी बड़ी पहचान हासिल करेंगी.