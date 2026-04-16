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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडमिस वर्ल्ड से मदरहुड तक, प्रियंका चोपड़ा ने दिखाई अपनी पूरी जर्नी, फैंस के साथ शेयर की तस्वीरें

मिस वर्ल्ड से मदरहुड तक, प्रियंका चोपड़ा ने दिखाई अपनी पूरी जर्नी, फैंस के साथ शेयर की तस्वीरें

Priyanka Chopra Journey: प्रियंका चोपड़ा जोनस ने इंस्टाग्राम पर अपने लाइफ के खास पलों को शेयर किया. मिस वर्ल्ड से लेकर मां बनने तक का उनका सफर बहुत खास रहा है, जिसमें उनकी मेहनत साफ दिखाई देती है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Apr 2026 09:57 PM (IST)
Priyanka Chopra Journey: प्रियंका चोपड़ा जोनस ने इंस्टाग्राम पर अपने लाइफ के खास पलों को शेयर किया. मिस वर्ल्ड से लेकर मां बनने तक का उनका सफर बहुत खास रहा है, जिसमें उनकी मेहनत साफ दिखाई देती है.

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा जोनस ने एक बार फिर अपने फैंस को इमोशनल कर दिया है. आज उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के अचिवमेंट्स को याद करते हुए अपनी पूरी जर्नी दिखाई. साथ ही उन्होंने कैप्शन लिखा, 'कुछ ऐसा ही ट्रेंड चल रहा है.' इन तस्वीरों में उन्होंने बचपन के सपनों से लेकर मिस वर्ल्ड बनने तक, फिर इंटरनेशनल स्टार, बिजनेसवुमन और मां बनने तक के सफर को खूबसूरती से दिखाया है. तो आइए इस पोस्ट और उनकी जर्नी पर एक नजर डालते है.

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प्रियंका ने अपनी पहली फोटो में मिस वर्ल्ड बनने की तस्वीर शेयर की. साथ ही उन्होंने लिखा कि 18 साल की उम्र में ये खिताब जीतना उनके लिए किसी सपने जैसा था. बचपन में शायद उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी बड़ी पहचान हासिल करेंगी.
प्रियंका ने अपनी पहली फोटो में मिस वर्ल्ड बनने की तस्वीर शेयर की. साथ ही उन्होंने लिखा कि 18 साल की उम्र में ये खिताब जीतना उनके लिए किसी सपने जैसा था. बचपन में शायद उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी बड़ी पहचान हासिल करेंगी.
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इस फोटो में उन्होंने बताया कि उन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि अलग-अलग देशों में काम कर रही हैं. बचपन में उनके लिए विदेश जाना ही बड़ी बात थी, लेकिन आज वही उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है.
इस फोटो में उन्होंने बताया कि उन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि अलग-अलग देशों में काम कर रही हैं. बचपन में उनके लिए विदेश जाना ही बड़ी बात थी, लेकिन आज वही उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है.
Published at : 16 Apr 2026 09:57 PM (IST)
Tags :
Priyanka Chopra Instagram Priyanka Chopra Priyanka Chopra Journey

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