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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीभूलकर भी अकेले में ना देखें 1 घंटे 33 मिनट की हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म, दिन के उजाले में भी लगेगा डर

भूलकर भी अकेले में ना देखें 1 घंटे 33 मिनट की हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म, दिन के उजाले में भी लगेगा डर

Horror Physcological thriller Film: अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं तो आपके लिए एक ऐसा साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर फिल्म लेकर आए हैं, जिसे देखने के बाद दिन के उजाले में भी डर लगने लगेगा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Rahul Yadav | Updated at : 16 Apr 2026 10:02 PM (IST)
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Horror Physcological thriller Film On OTT: अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. इसका दर्शकों के बेसब्री से इंतजार है. फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देती कि उससे पहले ही लोगों ने सोशल मीडिया पर इसे हिट और लंबी रेस का घोड़ा बताना शुरू कर दिया है. ऐसे में अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं तो ओटीटी पर एक ऐसी साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर फिल्म को रिलीज किया गया है, जिसे भूलकर भी अकेले में ना देखें. इसे देखने के बाद तो दिन के उजाले में भी डर लगने लगेगा.

साउथ कोरियन है साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर फिल्म

दरअसल, जिस साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं. ये एक साउथ कोरियन फिल्म है, जो कि ओटीटी पर हिंदी समेत कई भाषाओं में उपलब्ध है. वैसे तो इंडिया में पिछले कुछ दिनों में साउथ कोरियन फिल्मों का क्रेज काफी देखने के लिए मिला है. ऐसे में अगर आप साउथ कोरियन फिल्मों के शौकीन हैं ऊपर से वो हॉरर थ्रिलर हो तो बात ही कुछ और हो जाती है. ऐसे में हालिया रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म दिमाग को चकरा देने वाली है, जिसमें डरावने सीन्स तो हैं साथ ही इसमें काफी ट्विस्ट और टर्न्स भी हैं, जो कि काफी शॉकिंग हैं.


भूलकर भी अकेले में ना देखें 1 घंटे 33 मिनट की हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म, दिन के उजाले में भी लगेगा डर

फिल्म का टाइटल और इसकी कहानी

इस फिल्म का टाइटल कुछ और नहीं बल्कि 'नॉइज' है. जैसे इसके नाम में ही नॉइज है वैसे ही फिल्म के अंदर भी खूब धूम-धड़ाका है. इसका निर्देशन किम सू जिन ने किया है. उनकी ये डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म है. इसकी कहानी के बारे में बात करें तो इसमें दो बहनों की स्टोरी है, जिसमें एक बहन गायब हो जाती है और वो बिल्डिंग में ही होती है. उसे बिल्डिंग में रहने वाला ही एक साइको लड़का छुपाया होता है. इसमें काफी ट्विस्ट और सस्पेंस देखने के लिए मिलता है और काफी डरावने सीन्स भी हैं, जो खतरनाक लगते हैं.

किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं फिल्म?

इसके साथ ही अगर 'नॉइज' को किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं की बात की जाए तो इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. फिल्म को हाल ही में रिलीज किया गया है. इसे हिंदी समेत अन्य कई भाषाओं में देख सकते हैं.

कितनी है आईएमडीबी रेटिंग?

हालांकि, फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग कुछ खास नहीं है. इसे 10 में से 5.7 रेटिंग मिली है. हालांकि, अब ओटीटी रिलीज के बाद इसकी आईएमडीबी रेटिंग बढ़ भी सकती है.

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Published at : 16 Apr 2026 10:02 PM (IST)
Tags :
OTT Horror Movie Jio Hotstar
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