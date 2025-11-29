Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: तुलसी के हाथ लगेगा बड़ा सबूत, नकली शादी के चक्कर में बुरा फंसेगी नॉयना
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में इन दिनों एक के बाद एक बड़ा धमाका देखने को मिल रहा है. शो की कहानी इस तरह बदल जाएगी किसी ने सोचा भी नहीं था.
स्टार प्लस के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी में इन दिनों खूब ड्रामा देखने को मिल रहा है. तुलसी को रणविजय की सच्चाई के बारे में पता चल चुका है. ऐसे में वो रणविजय के पीछे हाथ धोकर बुरी तरह से पड़ने वाली है. रणविजय के बारे में तुलसी और शोभा आपस में बात करते हैं.
इस दौरान दोनों मिलकर एक जासूस भी हायर करते हैं. वहीं, दूसरी तरफ अंगद पर चोरी का इल्जाम लगता है. मिहिर को इस बारे में पता चलता है तो वो हैरान रह जाता है. इस बीच तुलसी की जिंदगी में एक बार फिर से तुफान आने वाला है.क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आगे देखने को मिलेगा कि रणविजय को फंसाने के लिए तुलसी पानी की तरह पैसे बहाएगी.
मिहिर से डरती है तुलसी
तुलसी इस दौरान एक आदमी से सबूत जमा करने के लिए कहेगी.तुलसी को पता चल जाता है कि पैसे के नाम पर रणविजय के पास कुछ भी नहीं है.हालांकि, तुलसी इस बात को लेकर डरती है कि मिहिर उसकी बात सुनेगा भी या नहीं.परी की शादी की तारीख पास आते ही वृंदा और अंगद के पास तुलसी पहुंचने वाली है.
वो दोनों को परी की शादी में आने का न्योता देती है.मिहिर इस बात को जान भड़क जाएगा.वहीं, नॉयना अपने बिजनेस पार्टनर के संग झूठी शादी करने का नाटक करेगी. हालांकि, नॉयना ये भूल जाती है कि ये बिजनेस पार्टनर उसे बहुत पसंद करता है.मिहिर को नॉयना शादी के मंडप में बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है. हालांकि, उसका पार्टनर उससे शादी करने पर अड़ जाएगा.
मिहिर को पता चलेगी रणविजय की सच्चाई
नॉयना को ऐसा लगता है कि शायद हंगामे की वजह से उसकी शादी न हो लेकिन वो इस बार गलत साबित होगी.नॉयना को शादी करते देख मिहिर को जलन होती है. मिहिर को एहसास होने लगेगा कि वो नॉयना को पसंद करने लगा है. जल्द ही मिहिर को तुलसी रणविजय की सच्चाई के बारे में बताएगी.मिहिर जान जाएगा कि रणविजय परी को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है. ऐसे में मिहिर परी की शादी पर ब्रेक लगा लेगा.
