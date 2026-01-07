बिग बॉस 19 खूब सुर्खियों में रहा था. बिग बॉस का ये सीजन सक्सेसफुल रहा. गौरव खन्ना शो के विनर बने. वहीं फरहाना भट्ट शो की फर्स्ट रनरअप रहीं. प्रणीत मोरे सेकंड रनरअप रहें. अब दुबई में शो की सक्सेस पार्टी हुई. सोशल मीडिया पर इस पार्टी के कई वीडियोज और फोटोज वायरल हैं. पैपराजी ने पार्टी के इनसाइड वीडियोज भी शेयर किए हैं.

बिग बॉस 19 की सक्सेस पार्टी

एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, इसमें दिखाया गया कि सभी कंटेस्टेंट्स बस में बैठकर वेन्यू तक गए. इस सक्सेस पार्टी में प्रणित मोरे, अश्नूर कौर, बसीर अली, अवेज दरबार, नेहल चुड़समा, अभिषेक बजाज, कुनिका सदानंद, मृदुल तिवारी, गौरव खन्ना, गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला भी नजर आईं. सभी को एक साथ बस में ट्रैवल करते हुए देख फैंस बहुत खुश हो गए हैं. पार्टी में तान्या मित्तल भी शामिल हुईं. लेकिन वो बस में नजर नहीं आई थीं.

यूजर्स ने इस वीडियो पर लिखा कि ये सलमान खान की फिल्म हम साथ साथ हैं वाली वाइब दे रहा है. उससे इंस्पायर है. वहीं एक यूजर ने लिखा- जब ए लिस्ट बॉलीवुड सेलेब्स के लिए अंबानी बस अरेंज कर सकते हैं तो ये लोग क्या चीज हैं. वहीं एक यूजर ने लिखा- तान्या मित्तल अलग से रॉल्स रॉयस में आ रही है.

बता दें कि बिग बॉस 19 का 7 दिसंबर को ग्रैंड फिनाले हुआ था. इस ग्रैंड फिनाले में कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे जैसे स्टार्स नजर आए थे. टॉप 5 में गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, प्रणित मोरे, अमाल मलिक और तान्या मित्तल पहुंचे थे. शो को सलमान खान ने होस्ट किया था. शो बहुत पसंद किया गया था. शो टीआरपी में भी टॉप 10 में बना रहा. ग्रैंड फिनाले एपिसोड तो टीआरपी में नंबर 1 आया. वहीं ओटीटी पर भी फिनाले वीक में शो नॉन फिक्शन कैटेगरी में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो था.