आदित्य धर की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म को रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा हो गया है फिर भी फिल्म का क्रेज कम नहीं हुआ है. फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है. आइए जानते हैं 34वें दिन फिल्म ने कितनी कमाई की है.

धुरंधर की 34वें दिन की कमाई

Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने शाम 5 बजे तक 1.6 करोड़ की कमाई की है. अभी नाइट शोज का कलेक्शन आना बाकी है. फिल्म लगातार शानदार कलेक्शन कर रही है.

धुरंधर से 34वें दिन 3 करोड़ तक का कलेक्शन करने की उम्मीदें हैं. अगर फिल्म 3 करोड़ तक या उससे ज्यादा की कमाई करती है तो इसी के साथ फिल्म पुष्पा 2, छावा को पीछे छोड़ देगी. पुष्पा 2 ने 5वें बुधवार को 2.41 करोड़ की कमाई की थी. वहीं छावा ने 2.36 करोड़ का कलेक्शन किया था. अब 5वें बुधवार की कमाई के मामले में धुरंधर के ओवरटेक करने की खबरें हैं.

मालूम हो कि फिल्म के 34वें दिन के कलेक्शन के आंकड़े अभी ऑफिशियल सामने नहीं आए हैं.

View this post on Instagram A post shared by Ranveer Singh (@ranveersingh)

अभी तक धुरंधर का टोटल कलेक्शन 783.35 करोड़ हो गया है.

धुरंधर ने 28 करोड़ से ओपनिंग की थी.

इसके बाद पहले हफ्ते में फिल्म ने 207.25 करोड़ का कलेक्शन किया था.

दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 253.25 करोड़ का कलेक्शन किया.

तीसरे हफ्ते में फिल्म ने 172 करोड़ की कमाई की.

चौथे हफ्ते में फिल्म ने 106 करोड़ का कलेक्शन किया था.

फिल्म धुरंधर की कास्टिंग

फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया था. वहीं रणवीर सिंह ने फिल्म में लीड रोल प्ले किया है. वहीं अक्षय खन्ना फिल्म में लाइमलाइट लूट ले गए हैं. फिल्म में रणवीर सिंह हमजा और अक्षय खन्ना रहमान डकैत के रोल में दिखे. फिल्म में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, सारा अर्जुन जैसे स्टार्स नजर आए. इस फिल्म में क्रिस्टल डीसूजा, आयशा खान ने आइटम नंबर शरारत पर डांस भी किया.