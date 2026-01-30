भारती सिंह ने पति हर्ष लिंबाचिया को खास अंदाज में किया बर्थडे विश, शेयर किया प्यार भरा पोस्ट

कहां हुई थी भारती और हर्ष की पहली मुलाकात?

बता दें, भारती और हर्ष की लव स्टोरी भी कमाल है. दोनों कॉमेडी सर्कस के सेट पर मिले थे, तब भारती हैवी वेट हुआ करती थीं और लोग उनको मोटी-मोटी कहकर मजाक उड़ाते थे. भारती शो में कंटेस्टेंट थीं और हर्ष स्क्रिप्ट राइटर, पहली मुलाकात में ही दोनों के बीच कुछ कनेक्शन बन गया. इसी शो के दौरान हर्ष भारती को पसंद करने लगे और 1 साल साथ काम करने के बाद हर्ष ने एक दिन भारती को प्रपोज कर दिया. पहले तो भारती नहीं मानी और अपने वजन को लेकर भी हर्ष को मना किया लेकिन फिर दोनों की लव स्टोरी ट्रैक पर आ गई.

7 साल रिलेशन में रहने के बाद हर्ष और भारती ने मई 2017 में गुपचुप सगाई कर ली थी. फिर 3 दिसंबर 2017 को एक ग्रैंड वेडिंग की. आज ये कपल दो बच्चों के पेरेंट्स बन चुके हैं. उनके पहले बेटे का नाम लक्ष्य (गोला) है, जिसका जन्म अप्रैल 2022 में हुआ था. वहीं 19 दिसंबर 2025 को उन्होंने दूसरे बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने यशवीर रखा है और प्यार से 'काजू' कहकर बुलाते हैं.