हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनभारती सिंह ने पति हर्ष लिंबाचिया को खास अंदाज में किया बर्थडे विश, शेयर किया प्यार भरा पोस्ट

भारती सिंह ने पति हर्ष लिंबाचिया को खास अंदाज में किया बर्थडे विश, शेयर किया प्यार भरा पोस्ट

Bharti Singh-Harsh Limbachiya: कॉमेडियन भारती सिंह ने हाल ही में अपने पति हर्ष लिंबाचिया को खास अंदाज में बर्थडे विश किया. साथ ही उन्होंने प्यार भरा कैप्शन भी लिखा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 30 Jan 2026 09:59 PM (IST)
Preferred Sources

कॉमेडियन भारती सिंह हमेशा सुर्खियों में रहती हैं और सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं। हाल ही में उन्होंने अपने पति हर्ष लिंबाचिया को खास अंदाज में बर्थडे विश करते हुए सोशल मीडिया पर एक प्यार भरा पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में दोनों की रोमांटिक फोटोज के साथ ही एक प्यार भरा मैसेज भी है. फैंस को भी भारती की ये पोस्ट बेहद पसंद आ रही है.

भारती ने पति हर्ष को खास अंदाज में किया बर्थडे विश
कॉमेडियन और स्क्रिप्ट राइटर हर्ष लिंबाचिया आज यानी 30 जनवरी को अपना 39वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर भारती सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक प्यारा और रोमांटिक पोस्ट शेयर किया, जिसमें दोनों की खूबसूरत तस्वीरें नजर आ रही हैं. पोस्ट को शेयर करते हुए भारती ने कैप्शन में लिखा, 'मेरे सबकुछ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं हर्ष लिंबाचिया, हैपी बर्थडे'. उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और फैंस भी इसे काफी पसंद कर रहे हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bharti Siingh (@bharti.laughterqueen)

कहां हुई थी भारती और हर्ष की पहली मुलाकात?
बता दें, भारती और हर्ष की लव स्टोरी भी कमाल है. दोनों कॉमेडी सर्कस के सेट पर मिले थे, तब भारती हैवी वेट हुआ करती थीं और लोग उनको मोटी-मोटी कहकर मजाक उड़ाते थे. भारती शो में कंटेस्टेंट थीं और हर्ष स्क्रिप्ट राइटर, पहली मुलाकात में ही दोनों के बीच कुछ कनेक्शन बन गया. इसी शो के दौरान हर्ष भारती को पसंद करने लगे और 1 साल साथ काम करने के बाद हर्ष ने एक दिन भारती को प्रपोज कर दिया. पहले तो भारती नहीं मानी और अपने वजन को लेकर भी हर्ष को मना किया लेकिन फिर दोनों की लव स्टोरी ट्रैक पर आ गई.
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Harssh Limbachiyaa (@haarshlimbachiyaa30)

 
7 साल रिलेशन में रहने के बाद हर्ष और भारती ने मई 2017 में गुपचुप सगाई कर ली थी. फिर 3 दिसंबर 2017 को एक ग्रैंड वेडिंग की. आज ये कपल दो बच्चों के पेरेंट्स बन चुके हैं. उनके पहले बेटे का नाम लक्ष्य (गोला) है, जिसका जन्म अप्रैल 2022 में हुआ था. वहीं 19 दिसंबर 2025 को उन्होंने दूसरे बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने यशवीर रखा है और प्यार से 'काजू' कहकर बुलाते हैं. 
और पढ़ें
Published at : 30 Jan 2026 09:59 PM (IST)
Tags :
Bharti Singh Haarsh Limbachiyaa
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ऑफिस में चल रही थी IT की रेड, बेंगलुरु में बिजनेस टायकून ने खुद को मार ली गोली, आखिरी समय में ऐसा क्या हुआ?
ऑफिस में चल रही थी IT की रेड, बेंगलुरु में बिजनेस टायकून ने खुद को मार ली गोली, ऐसा क्या हुआ?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेंगी सुनेत्रा पवार, उनकी जगह कौन जाएगा राज्यसभा? चर्चा में ये नाम
महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेंगी सुनेत्रा पवार, उनकी जगह कौन जाएगा राज्यसभा? चर्चा में ये नाम
बॉलीवुड
'पुष्पा 2' को नंबर 1 की कुर्सी से हिला नहीं पाए सनी देओल, धुआंधार कमाई के बावजूद 'बॉर्डर 2' नहीं तोड़ पाई ये रिकॉर्ड
धुआंधार कमाई के बाद भी Pushpa 2 का ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई 'बॉर्डर 2'
इंडिया
कांग्रेस, लेफ्ट या BJP... केरल में अगर आज हो जाएं लोकसभा चुनाव तो किस पार्टी की होगी बल्ले-बल्ले? चौंकाने वाले आंकड़े
कांग्रेस, लेफ्ट या BJP... केरल में अगर आज हो जाएं चुनाव तो किस पार्टी की होगी बल्ले-बल्ले? चौंकाने वाले आंकड़े
Advertisement

वीडियोज

सारा अली खान ने दिया ओरी को जवाब? कहा, “जिंदगी में दिखावा कम…”
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
कुछ कुछ होता है में Shah Rukh के साथ काम करने पर क्या बोलीं Rani Mukerji
ABP Report: मियां बयान से असम में बवाल, सियासत गरमाई | Himanta Biswa Sarma | Muslim | Congress
Chitra Tripathi: मिया के नाम मुसलमानों को भड़काने का प्लान? | Himanta Biswa Sarma | Muslim |Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ऑफिस में चल रही थी IT की रेड, बेंगलुरु में बिजनेस टायकून ने खुद को मार ली गोली, आखिरी समय में ऐसा क्या हुआ?
ऑफिस में चल रही थी IT की रेड, बेंगलुरु में बिजनेस टायकून ने खुद को मार ली गोली, ऐसा क्या हुआ?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेंगी सुनेत्रा पवार, उनकी जगह कौन जाएगा राज्यसभा? चर्चा में ये नाम
महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेंगी सुनेत्रा पवार, उनकी जगह कौन जाएगा राज्यसभा? चर्चा में ये नाम
बॉलीवुड
'पुष्पा 2' को नंबर 1 की कुर्सी से हिला नहीं पाए सनी देओल, धुआंधार कमाई के बावजूद 'बॉर्डर 2' नहीं तोड़ पाई ये रिकॉर्ड
धुआंधार कमाई के बाद भी Pushpa 2 का ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई 'बॉर्डर 2'
इंडिया
कांग्रेस, लेफ्ट या BJP... केरल में अगर आज हो जाएं लोकसभा चुनाव तो किस पार्टी की होगी बल्ले-बल्ले? चौंकाने वाले आंकड़े
कांग्रेस, लेफ्ट या BJP... केरल में अगर आज हो जाएं चुनाव तो किस पार्टी की होगी बल्ले-बल्ले? चौंकाने वाले आंकड़े
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप में इस टीम के लिए एक साथ खेलेंगे इंडिया-पाकिस्तान के खिलाड़ी! स्क्वॉड का हुआ एलान; भारतीय खिलाड़ी बना कप्तान
2026 टी20 वर्ल्ड कप में इस टीम के लिए एक साथ खेलेंगे भारत-पाकिस्तान के खिलाड़ी! स्क्वॉड का हुआ एलान
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, मासिक धर्म स्वच्छता को बताया जीवन के अधिकार का हिस्सा, स्कूलों में सैनिटरी पैड मुहैया कराने का दिया आदेश 
SC का बड़ा फैसला, मासिक धर्म स्वच्छता को बताया जीवन के अधिकार का हिस्सा, स्कूलों में सैनिटरी पैड मुहैया कराने का आदेश 
जनरल नॉलेज
क्या पुलिस वाले 'बाल' कलर नहीं करवा सकते? ओडिशा DSP पर मचे बवाल के बीच जानिए जवाब
क्या पुलिस वाले 'बाल' कलर नहीं करवा सकते? ओडिशा DSP पर मचे बवाल के बीच जानिए जवाब
शिक्षा
बेहद करीब आ गई बोर्ड परीक्षा, जानें कैसे कर सकते हैं अंतिम समय में एक दम फिट रहकर तैयारी
बेहद करीब आ गई बोर्ड परीक्षा, जानें कैसे कर सकते हैं अंतिम समय में एक दम फिट रहकर तैयारी
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Embed widget