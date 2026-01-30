भारती सिंह ने पति हर्ष लिंबाचिया को खास अंदाज में किया बर्थडे विश, शेयर किया प्यार भरा पोस्ट
Bharti Singh-Harsh Limbachiya: कॉमेडियन भारती सिंह ने हाल ही में अपने पति हर्ष लिंबाचिया को खास अंदाज में बर्थडे विश किया. साथ ही उन्होंने प्यार भरा कैप्शन भी लिखा है.
कॉमेडियन भारती सिंह हमेशा सुर्खियों में रहती हैं और सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं। हाल ही में उन्होंने अपने पति हर्ष लिंबाचिया को खास अंदाज में बर्थडे विश करते हुए सोशल मीडिया पर एक प्यार भरा पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में दोनों की रोमांटिक फोटोज के साथ ही एक प्यार भरा मैसेज भी है. फैंस को भी भारती की ये पोस्ट बेहद पसंद आ रही है.
भारती ने पति हर्ष को खास अंदाज में किया बर्थडे विश
कॉमेडियन और स्क्रिप्ट राइटर हर्ष लिंबाचिया आज यानी 30 जनवरी को अपना 39वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर भारती सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक प्यारा और रोमांटिक पोस्ट शेयर किया, जिसमें दोनों की खूबसूरत तस्वीरें नजर आ रही हैं. पोस्ट को शेयर करते हुए भारती ने कैप्शन में लिखा, 'मेरे सबकुछ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं हर्ष लिंबाचिया, हैपी बर्थडे'. उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और फैंस भी इसे काफी पसंद कर रहे हैं.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL