हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनAnupama Writtren Update: मरने के बाद भूत बन रजनी को डराएगी 'अनुपमा', अनुज की वापसी से शो में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट!

स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो की कहानी दिन प्रतिदिन मजेदार होती जा रही है. ऐसे में दर्शकों को शो खूब पसंद आ रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 30 Jan 2026 10:09 AM (IST)
Preferred Sources

रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में इन दिनों खूब तमाशा देखने को मिल रहा है. दरअसल, पिछले दिनों शो की लगातार गिरती टीआरपी को देख मेकर्स हैरान हो गए थे. ऐसे में वो अब शो की कहानी पर फोकस कर इसे मजेदार बना रहे हैं. शो में देखने को मिल रहा है कि रजनी कैसे भी अनुपमा को खत्म कर देना चाहती है.

रजनी के अंदर डर बैठ गया है कि अगर अनुपमा जिंदा रही तो उसका बना-बनाया खेल बिगड़ जाएगा. ऐसे में वो अपने बेटे वरुण को कहती है कि अनुपमा को जिंदा जला दे. हालांकि, वरुण ये सब करने से मना कर देता है. लेकिन, रजनी इस दौरान उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है.

मां की बातों को सुन वरुण पहुंच जाता है अनुपमा को जिंदा जलाने. वो अनुपमा को सबसे अलग बुलाने के लिए कुछ लोगों को भेजता है. लेकिन, वरुण के भेजे हुए लोग राही को अनुपमा समझ लेते हैं और उससे कहते हैं कि बिल्डर ने आपको बात करने के लिए बुलाया है.

प्रेरणा जाएगी बिल्डर से मिलने

इसी बीच प्रेरणा वहां पहुंचती है और कहती है कि मैं बिल्डर से बात करने जा रही हूं.राही उसे मना करती है लेकिन वो कहती है कि रजनी देसाई के लोगों को कैसे संभालना है वो अच्छे से जानती है. ऐसे में राही उसे एक शॉल पहना देती है. प्रेरणा बिल्डर से मिलने जाती है उसे शॉल पहने देख वहां मौजूद लोग अनुपमा समझ लेते हैं.

अनुपमा करेगी अनुज से बात

उसे घर में बंद कर आग लगा देते हैं. अनुपमा को राही बताती है कि प्रेरणा आग के अंदर है. अनुपमा उसे बचाने के लिए आग में कूद जाती है. इस दौरान वो अपने सपने में अनुज से बात करती है. अनुज से कहती है कि कल रजनी देसाई और बिल्डर चॉल को तोड़ देंगे. उसके बाद भगवान कृष्ण अनुपमा को रास्ता दिखाते हैं.

लेटेस्ट प्रोमो में देखने को मिला कि अनुपमा मरने का नाटक करती है और भूत बनकर रजनी को डराने उसके घर जाती है. वो रजनी से पूछती है कि उसे क्यों मारा. रजनी का इस दौरान डर से बुरा हाल हो जाता है. जल्द ही देखने को मिलेगा कि डर से रजनी अपनी सारी गलती कबूल कर लेगी. उसके बाद अनुपमा कोर्ट में सबूत दिखा खुद को बेकसूर साबित करेगी और चॉल के साथ-साथ पराग कोठारी के घर को भी बचा लेगी.

Published at : 30 Jan 2026 10:09 AM (IST)
