रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में इन दिनों बवाल मचा हुआ है. अपनी सहेली रजनी को अनुपमा ने सबक दिखा दिया है. अनुपमा में अब तक आने देखा, जमाने के सामने रजनी की पोल खोलकर अनुपमा रख देती है. वहीं, पराग का घर वरुण की वजह से नीलाम होने से बच जाता है.

प्रेम को राही इस बारे में बताती है. दूसरी तरफ अनुपमा के सामने रजनी खूब रोती है. उसके बाद अनुपमा भगवान का शुक्रिया अदा करती है. अनुपमा चॉल में वापसी करने का फैसला करती है. इसी बीच शो में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है.अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि चॉल के लोग अनुपमा के आगे हाथ-पैर जोड़ने वाले हैं.

अनुपमा को देख बापूजी होंगे इमोशनल

लेकिन, वो वहां रहने से बिल्कुल इंकार कर देगी. अनुपमा कहती है कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने वाली है. दूसरी तरफ राही भी अपनी मां के संग टाइम स्पेंड करती दिखेगी. सब कुछ भुलकर अनुपमा आगे बढ़ने वाली है. वो जल्द ही अहमदाबाद जाएगी. अनुपमा को देख बापूजी इमोशनल होने वाले हैं.

परिवार के लोग अनुपमा का इस दौरान भव्य स्वागत करेंगे.अनुपमा के अहमदाबाद आते ही अब शो में रजनी की कहानी को खत्म कर दिया जाएगा. लेकिन, अनुपमा और रजनी की मस्ती फैंस खूब मिस करने वाले हैं. वसुंधरा एक बार फिर से कोठारी हाउस पर राज करने वाली है. इस बार वो माही और गौतम का जीना हराम कर देगी.

अनुज की होगी वापसी

वसुंधरा समझ जाएगी कि गौतम और माही कभी भी उसके सगे नहीं हो पाएंगे. घर वापसी के बाद अब अनुपमा अनुज की तलाश में निकलने वाली है. अनुपमा को एहसास होगा कि अनुज उसके आसपास ही कहीं है. वहीं, कोठारी मेंशन में खुशियों की दीवाली मनने वाली है. रजनी के जाते ही एक चुनाव पार्टी के लोग अनुपमा को अप्रोच करेंगे. रिपोर्ट के अनुसार अनुपमा अब चुनाव लड़ेगी और बड़ा नाम बन जाएगी.

