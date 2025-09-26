Anupama Spoiler: राही खुद के हाथों से कर देगी पराग के 'बिजनेस' को बर्बाद? ख्याति होगी 'अनुपमा' के आगे गिड़गिड़ाने पर मजबूर
Anupama Spoiler: स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'अनुपमा' में आए दिन कोई ना कोई धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलता है.यह, कारण है कि शो टीआरपी लिस्ट में भी टॉप पर बना हुआ है.
रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में इन दिनों कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. मेकर्स ने ठान लिया है कि अनुपमा की कहानी को दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा मजेदार बनना है. शो में देखने को मिला कि अनुपमा से मिलने के बाद ख्याति अपने परिवार के लोगों को सच बता देती है.
ख्याति का सच जान पराग बौखला जाता है और उसे माफ करने से इंकार कर देता था. वहीं, अनुपमा को पता चलता है कि देविका उससे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है. लेकिन, जब वो देविका का पीछा करते हुए अस्पताल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड को कैंसर है.
अनुपमा रखेगी पार्टी
अनुपमा को इस बीच देविका की आखिरी इच्छा के बारे में पता चलता है. देविका की इच्छा पूरे परिवार को एक साथ देखने की होती है.देविका के मूड को लाइट करने के लिए अनुपमा घर में पार्टी रखती है. इस पार्टी में शाह परिवार के लोग खूब मस्ती करते हैं.
वहीं, राही और माही भी देविका से मिलने पहुंचती हैं. पुलिसवाली बनकर अनुपमा खूब डांस करती है. अनुपमा को खुश देख देविका बेहद खुश होती है. अनुपमा परिवार से देविका के कैंसर की बात छुपाती है. इसी बीच, अनुपमा को लगेगा कि उसके घर में कोई घुसा है और ये तोषु निकलता है.उसके बाद अनुपमा फैसला लेती है कि वो तोषु को नौकर बनाकर रखेगी.
माही को आएगा गुस्सा
इधर, राही को पराग बिजनेस ज्वाइन करने के लिए कहता है. प्रेम और राही इस बात से बेहद खुश होते हैं. पराग को प्रेम बताता है कि राही अकाउंट्स में बहुत अच्छी है.माही को ये बात जरा भी पसंद नहीं आती.इस बीच अनुपमा को ख्याति फोन करती है. वो अनुपमा को बताएगी कि खुद को माफ नहीं कर पा रही है और परिवार के लोग भी उससे बात नहीं कर रहे हैं. दूसरी तरफ प्रेम भी एक रेस्टोरेंट खोलने वाला है.
