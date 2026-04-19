हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनAnupama Spoiler: अनुपमा को एक बार फिर होना पड़ेगा बेघर, जिस पर करेगी भरोसा, वही देगा सबसे बड़ा धोखा!

Anupama Spoiler: अनुपमा को एक बार फिर होना पड़ेगा बेघर, जिस पर करेगी भरोसा, वही देगा सबसे बड़ा धोखा!

स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में इन दिनों एक के बाद एक बड़ा धमाका देखने को मिल रहा है. एक बार फिर से शो में दिग्विजय और अनुपमा के बीच लड़ाई देखने को मिलने वाली है.

By : अनुराधा राज | Updated at : 19 Apr 2026 06:25 PM (IST)
Preferred Sources

रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में इन दिनों कई ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहा है. सावी कैफेको अनुपमा ने फिर से ओपन कर दिया है. हालांकि, कस्टमर नहीं आ रहे हैं. ऐसे में दिग्विजय दुखी होने लगता है. लेकिन अनुपमा हार नहीं मानती. शो में अब तक देखने को मिला, अनुपमा सावी कैफे में कस्टमर्स को बुलाने लिए पॉपुलर शेफ कुणाल से मिलती है.

अनुपमा के हाथों से बना खाना खाकर कुणाल काफी खुश हो जाता है. अनुपमा से वो प्रॉमिस करता है कि उसके कैफे में आकर खाएगा. दूसरी तरफ वसुंधरा को पता चलता है कि माही के बिना उसके बिजनेस को बड़ा नुकसान हो रहा है. इस बात को जानने के बाद वसुंधरा गुस्सा हो जाती है.

कुणाल करवाएगा अनुपमा को बेघर

इसी बीच शो में एक बार फिर से नया तमाशा होने वाला है. रिपोर्ट के अनुसार अनुपमा एक बार फिर से बेघर हो जाएगी.दूसरी तरफ सावी कैफे में कुणाल आता है और अनुपमा के हाथ का खाना जाता है.वो अनुपमा की तारीफ करते हुए कहता है कि उनके हाथों का खाना खाकर मां की याद आ जाती है.

उसके बाद वो काफी अच्छा रिव्यू लिखने वाला है. उसके रिव्यू लिखने के बाद सावी कैफे में लोगों की भीड़ लगने वाली है.लेकिन, इसी बीच अनुपमा की जिंदगी में एक और बड़ा तूफान आने वाला है. दरअसल, सावी कैफे पर ताला लगने वाला है. नोटिस पढ़कर हर कोई दंग रह जाएगा.

अनुपमा ये पता  लगाने की कोशिश करती है कि आखिर उनसे गलती क्या हुई है. अनुपमा को जल्द ही पता चलने वाला है कि ये किसी और ने नहीं बल्कि कुणाल ने किया है. दिग्विजय भी इस बात को जानकर हैरान रह जाएगा. जल्द ही दिग्विजय अनुपमा को अपने घर से बाहर निकाल देगा. हालांकि, इस बार कुणाल अनुपमा की मदद करने वाला है.

ये भी पढ़ें:-'मैंने शराब पीकर बॉयफ्रेंड संग किया ब्रेकअप..' क्रिकेटर श्रेयस अय्यर की बहन ने किया बड़ा खुलाला, वायरल हुआ वीडियो

About the author अनुराधा राज

अनुराधा राज एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों का अनुभव है. टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज की दुनिया पर इनकी खास पकड़ है और इंडस्ट्री की हर हलचल पर इनकी पैनी नजर रहती है. टीआरपी रेस में कौन आगे है, कौन पीछे, किस शो में आने वाला है नया ट्विस्ट और कौन सा कंटेंट दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, इन सभी विषयों को अनुराधा अपने खास और आसान अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. एंटरटेनमेंट जगत की ताजा खबरें, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और बिहाइंड द सीन्स स्टोरीज इनके लेखन की प्रमुख पहचान हैं.
Read More
Published at : 19 Apr 2026 06:25 PM (IST)
Tags :
Rupali Ganguly Anupama Spoiler
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
Anupama Spoiler: अनुपमा को एक बार फिर होना पड़ेगा बेघर, जिस पर करेगी भरोसा, वही देगा सबसे बड़ा धोखा!
अनुपमा को एक बार फिर होना पड़ेगा बेघर, जिस पर करेगी भरोसा, वही देगा सबसे बड़ा धोखा!
टेलीविजन
'मैंने शराब पीकर बॉयफ्रेंड संग किया ब्रेकअप..' क्रिकेटर श्रेयस अय्यर की बहन ने किया बड़ा खुलाला, वायरल हुआ वीडियो
क्रिकेटर श्रेयस अय्यर की बहन ने किया बड़ा खुलाला, वायरल हुआ वीडियो
टेलीविजन
बेहद ही दर्दनाक थी रामायण के भरत की मौत, खेती करने वाले की रामानंद सागर ने ऐसे बदली थी किस्मत
बेहद ही दर्दनाक थी रामायण के भरत की मौत, खेती करने वाले की रामानंद सागर ने ऐसे बदली थी किस्मत
टेलीविजन
शिल्पा शिंदे के साथ काम करने को तैयार शुभांगी अत्रे, बोलीं, 'मेरे लिए काम सबसे जरूरी है'
शिल्पा शिंदे के साथ काम करने को तैयार शुभांगी अत्रे, बोलीं, 'मेरे लिए काम सबसे जरूरी है'
Advertisement

वीडियोज

Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में PM Modi का धुंआधार प्रचार | Mamata Banerjee | TMC | Breaking
Kailash Kher Interview: ‘जोगी’ के पीछे की कहानी, नई पीढ़ी को लेकर क्या बोले सिंगर?
Khabar Filmy Hai: दूसरी बार मम्मी-पापा बनने जा रहे दीपिका पादुकोन और रणवीर सिंह | Bollywood Masala
sansani: पति का मर्डर... पत्नी का 'इमोशनल' नाटक ! | MP News
Kanpur Accident : सड़क किनारे चल रहे बुजुर्ग को कार ने हवा में उछाला, रोंगटे खड़े कर देगा Video!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran Ceasefire: क्या अमेरिका-ईरान के बीच फिर से होगी बात? नूरखान एयरबेस पर उतरे अमेरिकी सैन्य विमान
क्या अमेरिका-ईरान के बीच फिर से होगी बात? नूरखान एयरबेस पर उतरे अमेरिकी सैन्य विमान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: अपर्णा यादव के खिलाफ हजरतगंज थाने में शिकायत, जलाया था सपा-कांग्रेस का झंडा
लखनऊ: अपर्णा यादव के खिलाफ हजरतगंज थाने में शिकायत, जलाया था सपा-कांग्रेस का झंडा
आईपीएल 2026
चक्रवर्ती और नरेन की फिरकी में फंसी राजस्थान, KKR ने 155 पर रोका; वैभव सूर्यवंशी फिफ्टी से चूके
चक्रवर्ती और नरेन की फिरकी में फंसी राजस्थान, KKR ने 155 पर रोका; वैभव सूर्यवंशी फिफ्टी से चूके
साउथ सिनेमा
Vaazha 2 Worldwide Box Office: 200 करोड़ के क्लब में एंट्री करने वाली 5वीं मलयालम फिल्म बनी 'वाझा 2'
200 करोड़ के क्लब में एंट्री करने वाली 5वीं मलयालम फिल्म बनी 'वाझा 2'
इंडिया
'पक्षपातपूर्ण, ड्रामेबाजी...', PM मोदी के देश के नाम संबोधन पर भड़का विपक्ष, खरगे बोले- 59 बार सिर्फ कांग्रेस...
'पक्षपातपूर्ण, ड्रामेबाजी...', PM मोदी के देश के नाम संबोधन पर भड़का विपक्ष, खरगे बोले- 59 बार सिर्फ कांग्रेस...
इंडिया
UAE से छूट सकता है भारत का बड़ा ड्रग माफिया जसविंदर उर्फ जैज़? सबूत मिलने में देरी, जानें पूरा मामला
UAE से छूट सकता है भारत का बड़ा ड्रग माफिया जसविंदर उर्फ जैज़? सबूत मिलने में देरी, जानें पूरा मामला
ट्रेंडिंग
हाईवे पर उत्पात मचाते भाईयों का खूनी अंत, लहराते हुए ट्रोले में घुसी पल्सर बाइक, तीन की मौत, वीडियो वायरल
हाईवे पर उत्पात मचाते भाईयों का खूनी अंत, लहराते हुए ट्रोले में घुसी पल्सर बाइक, तीन की मौत
ट्रैवल
Summer Vacation Travel Guide: गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए ढूंढ रहे हैं बेस्ट लोकेशन, ये लिस्ट देख लें तो दूर हो जाएगी कंफ्यूजन
गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए ढूंढ रहे हैं बेस्ट लोकेशन, ये लिस्ट देख लें तो दूर हो जाएगी कंफ्यूजन
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget