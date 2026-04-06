रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय के शो अनुपमा का टीआरपी में बुरा हाल देखने को मिल रहा है. शो में मेकर्स बार-बार अनुपमा को महान दिखाने की कोशिश करते हैं, और दर्शकों को ऐसे ट्रैक में कुछ भी नया नहीं लग रहा है.इस वजह से अनुपमा को लेकर दर्शकों में पहले जैसा इंट्रेस्ट देखने को नहीं मिल रहा है.

शो में अब तक देखने को मिला कि अनुपमा ने अहमदाबाद वापसी कर ली है. वहीं, राही एक बहुत ही बुरा सपना देख रही होती है कि किसी अपने की वजह से प्रेम का रेस्टोरेंट बंद हो गया है.इसी बीच राही को ऑफिस से एक फोन आता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि प्रेम के रेस्टोरेंट का इन्स्पेक्शन करने कोई और आएगा.

प्रेम से लेगी ख्याति वादा

इस बात को सुनने के बाद राही और प्रेम हैरान रह जाते हैं.उधर, ख्याति अपने बेटे और बहू की नजर उतारती है. साथ ही ये विश मांगती है कि उसके बेटे का रेस्टोरेंट जल्द से जल्द खुल जाए. प्रेम से ख्याति ये भी कहती है कि रेस्टोरेंट की ओपनिंग के बाद वो पराग को वापस कोठारी मेंशन में लेकर आएगा.

प्रेम अपनी मां से प्रॉमिस करता है कि वो जरूर अपने पिता को वापस लेकर आएगा.दूसरी तरफ लीला काफी परेशान है, क्योंकि माही के आने से घर का खर्च बढ़ चुका है और पैसे उतने है नहीं. ऐसे में माही और पाखी मिलकर जस्सी से लड़ते हैं कि वो अंश को नौकरी नहीं करने दे रही है और अपना मैनेजर बनाकर रखा हुआ है.

जस्सी भी चुप नहीं बैठती है और दोनों की बोलती बंद कर देती है.अनुपमा वापस आते ही सबको लड़ते देखेगी तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा.वहीं, पाखी और तोषु कहते हैं कि जयु घर में नहीं रह सकती है. लेकिन जस्सी कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगी.अनुपमा को देख अंश इमोशनल हो जाता है और माही भी गौतम की हरकतों के बारे में उसे बताएगी.वहीं, प्रांशी को गौतम से छीनकर राही शाह हाउस अनुपमा से मिलवाने ले जाती है.

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