एजाज खान से ब्रेकअप के बाद टूट गई थीं अनीता हसनंदानी, एक-एक करके गिनाईं रिलेशनशिप की खामियां

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनएजाज खान से ब्रेकअप के बाद टूट गई थीं Anita Hassanandani, एक-एक करके गिनाईं रिलेशनशिप की खामियां

एजाज खान से ब्रेकअप के बाद टूट गई थीं Anita Hassanandani, एक-एक करके गिनाईं रिलेशनशिप की खामियां

Anita Hassanandani Love Life: अनीता हसनंदानी अपनी लव लाइफ की वजह से काफी सुर्खियों में रही हैं. उन्होंने एक्टर एजाज खान को डेट किया था. आइए अनीता के बर्थडे पर उनकी लव स्टोरी पर एक नजर डालते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 12 Apr 2026 02:25 PM (IST)
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छोटे पर्दे की मशहूर एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है. वो अपनी प्रोफेशनल के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रही हैं. अनीता की लव लाइफ काफी ओपन रही है. वो मुस्लिम एक्टर एजाज खान को डेट कर चुकी हैं. अनीता 14 अप्रैल को अपना 45वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. आइए ऐसे में उनकी लव लाइफ पर एक नजर डालते हैं. 

एजाज खान को डेट कर चुकी हैं अनीता हसनंदानी
अनीता ने साल 2013 में रोहित रेड्डी से शादी रचाई थी. भले ही एक्ट्रेस अब एक बेटे की मां और खुशहाल जिंदगी जी रही हों, लेकिन एक वक्त था, जब अनीता का मुस्लिम एक्टर एजाज खान के साथ अफेयर और ब्रेकअप भी सुर्खियों में रहा. हालांकि, उनका रिलेशनशिप ज्यादा नहीं चला. 

एजाज खान से ब्रेकअप के बाद टूट गई थीं Anita Hassanandani, एक-एक करके गिनाईं रिलेशनशिप की खामियां

'काव्यांजलि' के सेट पर हुई थी दोनों की मुलाकात
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, अनीता और एजाज की पहली मुलाकात टीवी शो 'काव्यांजलि' के सेट पर हुई थी. सीरियल की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई और ये दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई. इसके बाद दोनों एक-दूजे को डेट करने लगे. हालांकि, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. अनीता और एजाज का ये रिश्ता ज्यादा नहीं चला और दोनों का ब्रेकअप हो गया. एजाज से ब्रेकअप के बाद अनीता टूट गई थीं. उन्होंने सरेआम रिलेशनशिप की खामियां गिनाई थीं. 

एजाज खान से ब्रेकअप के बाद टूट गई थीं Anita Hassanandani, एक-एक करके गिनाईं रिलेशनशिप की खामियां

एजाज खान ने दिया था अनीता हसनंदानी को धोखा
एजाज ने अनीता को धोखा देने की बात नेशनल टीवी पर कबूल की थी. राजीव खंडेलवाल के शो JuzzBaat में उन्होंने ये स्वीकार किया था कि उन्होंने अनीता को चीट किया था. एजाज ने बिना नाम लिए कहा था, 'ये एक बार था जब मैंने किसी पर चीट किया था. गलती हुई जो मेरी पूरी जिंदगी का निचोड़ निकाल दिया.' 

अनीता हसनंदानी का बदलना चाहते थे एजाज खान
वहीं ब्रेकअप के बारे में अनीता ने सिद्धार्थ कनन से बातचीत में कहा था कि एजाज उन्हें बदलना चाहते थे. अनीता ने कहा, 'ऐसा नहीं था कि एजाज ने मुझे फोर्स किया, लेकिन वो हमेशा कहते थे कि मैं नहीं चाहता कि तुम फिल्म करो. मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे सीन करो. मैंने अपने करियर में कई अच्छे मौके छोड़ दिए. उस समय मेरे लिए प्यार ज्यादा जरुरी था. अब अफसोस है. आप प्यार में सामने वाले को इंप्रेस करने के लिए ज्यादा चीजें करते हो.'

मां के खिलाफ गईं अनीता हसनंदानी
अनीता ने आगे कहा, 'एजाज से ब्रेकअप के बाद मैं टूट गई थीं. मैं इस रिलेशनशिप में सीरियस थीं. मैं अपनी मां के खिलाफ गईं, क्योंकि एजाज मुस्लिम थे तो मेरी मां इस रिश्ते से ज्यादा खुश नहीं थीं. एजाज संग ब्रेकअप बहुत मुश्किल था. इस दर्द से निकलने में मुझे एक साल से ज्यादा समय लगा.'

एजाज खान से ब्रेकअप के बाद टूट गई थीं Anita Hassanandani, एक-एक करके गिनाईं रिलेशनशिप की खामियां

एक बेटे की मां हैं अनीता हसनंदानी
बता दें कि अनीता ने साल 2013 में बिजनेसमैन रोहित रेड्डी से शादी की और अब वो एक बेटे आरव रेड्डी की मां हैं.

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Published at : 12 Apr 2026 02:25 PM (IST)
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Anita Hassanandani Eijaj Khan
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