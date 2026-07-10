INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन1 दिन में 18 गोलियां, 6 महीनों तक उड़ी नींद... एंग्जायटी को लेकर प्रिंस नरूला ने बयां किया दर्द, कहा- 'मैं सोने से डरता था'

1 दिन में 18 गोलियां, 6 महीनों तक उड़ी नींद... एंग्जायटी को लेकर प्रिंस नरूला ने बयां किया दर्द, कहा- 'मैं सोने से डरता था'

Prince Narula On anxiety: हाल ही में टीवी एक्टर प्रिंस नरूला ने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल समय का खुलासा किया. साथ ही खुलकर बात करते हुए बताया कि उन्हें लग रहा था कि वो जिंदा नहीं रह पाएंगे.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 10 Jul 2026 10:17 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी एक्टर प्रिंस नरूला इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर उनकी और पत्नी युविका चौधरी के अलग होने की खबरें आ रही थी, इसी बीच अब प्रिंस ने इन खबरों पर चुप्पी तोड़ दी हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने अपने सबसे मुश्किल दौर के बारे में भी खुलकर बात की और कई खुलासे किए. 

एंग्जायटी ने बदली जिंदगी

हाल ही में प्रिंस अपनी पत्नी युविका के साथ नेहा धूपिया और अंगद बेदी के शो 'डबल डेट' का हिस्सा बने. जहां उन्होंने अपने मुश्किल दिनों और एंग्जायटी को लेकर कहा, 'पहले कोई मुझसे कहता था कि उसे एंग्जायटी या डिप्रेशन है, तो मैं उसका मजाक बना देता था और सलाह देता था कि बाहर जाओ, दोस्तों से मिलो. हालांकि, बाद में मुझे पता चला कि एंग्जायटी सच में होती है.'

6 महीनों तक नहीं सोए प्रिंस 

उन्होंने अपने बारे में बताया कि जब उन्हें एंग्जायटी हुई, तो उनकी धड़कने तेज हो जाती थी. वो कई बार कार को ट्रैफिक में छोड़ कर पैदल चले जाते थे. दोस्तों के साथ फिल्म देखने वक्त उन्हें घबराहट होती थी और सांस नहीं आती थी. रात में उनकी स्थिति बिगड़ जाती थी, जिस वजह से वो 6 महीनों तक नहीं सो पाए. तब उन्होंने अपने काम और दोस्तों से दूरी बना ली थी. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by PRINCE YUVIKA NARULA ❤️❤️❤️ (@princenarula)

ये भी पढ़ें: क्यों बड़े एक्टर नहीं बन पाए जावेद जाफरी? कहा- इंडस्ट्री का अपना एक जाल है

1 दिन में खाई 18 दवाइयां 

इतना ही नहीं, प्रिंस ने आगे कहा कि 'मैं एक दिन में 18 दवाई खाता था. मुझे डर था कि अगर सो गया, तो शायद कभी दोबारा नहीं उठूंगा. मैं अपनी बेटी के साथ टाइम बिताता था, क्योंकि मुझे लगा कि मैं ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहूंगा. मेरा 20 किलों वजन भी कम हो गया था.' 

इसके अलावा उन्होंने अपने और युविका के रिश्ते पर कहा कि हर परिवार में लड़ाइयां होती है और ये नॉर्मल है. युविका को मैं बहुत प्यार करता हूं और वो मेरी दुनिया है. इसीलिए उसे छोड़ने कभी नहीं छोड़ सकता.' 

2015 में हुई मुलाकात 

बता दें कि युविका और प्रिंस की मिलाकर 'बिग बॉस 9' में हुई थी, जहां प्रिंस को युविका बहुत पसंद आई थी. शो में उनकी दोस्ती हुई और बाद में प्रिंस ने उन्हें प्रपोज कर दिया. फिर 3 साल तक डेट करने के बाद दोनों ने 2018 में शादी कर ली. वहीं 2024 में दोनों ने अपनी बेटो एकलीन का स्वागत किया.

ये भी पढ़ें: 85 करोड़ की नेटवर्थ, 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स... फिर भी सिर्फ 9 करोड़ के लिए जेल जाएंगे राजपाल यादव

और पढ़ें
Published at : 10 Jul 2026 10:17 PM (IST)
Tags :
Yuvika Chaudhary Prince Narula
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
1 दिन में 18 गोलियां, 6 महीनों तक उड़ी नींद... एंग्जायटी को लेकर प्रिंस नरूला ने बयां किया दर्द, कहा- 'मैं सोने से डरता था'
1 दिन में 18 गोलियां, 6 महीनों तक उड़ी नींद... एंग्जायटी को लेकर प्रिंस नरूला ने बयां किया दर्द, कहा- 'मैं सोने से डरता था'
टेलीविजन
'रिलेशनशिप मुझे अलाउड नहीं है...', रिश्तों और प्यार को लेकर समर्थ जुरेल का छलका दर्द
'रिलेशनशिप मुझे अलाउड नहीं है...', रिश्तों और प्यार को लेकर समर्थ जुरेल का छलका दर्द
टेलीविजन
रियलिटी शोज और कॉन्सेप्ट पर सुधांशु पांडे का फूटा गुस्सा, कहा- 'जो गंध बना रहे हैं, बंद कर दें'
रियलिटी शोज और कॉन्सेप्ट पर सुधांशु पांडे का फूटा गुस्सा, कहा- 'जो गंध बना रहे हैं, बंद कर दें'
टेलीविजन
TV Serial Spoilers: प्रेरणा-अंश के रिश्ते में बढ़ीं दूरियां, इंदुवती की नई चाल से बढ़ेंगी गंगा माई की मुश्किलें
प्रेरणा-अंश के रिश्ते में बढ़ीं दूरियां, इंदुवती की नई चाल से बढ़ेंगी गंगा माई की मुश्किलें
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कियारा-यश के गाने ‘तबाही’ पर मचा बवाल, ट्रोलर्स ने क्यों घसीटा सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम? (10-07-2026)
DR. Aarambhi: Aarambhi का बड़ा खेल, Avantika को घर से निकाला बाहर; तंडन परिवार ने भी मोड़ा मुंह
'Lock Upp 2' में Akanksha Chamola का बड़ा खुलासा, बोलीं- शो से बाहर आते ही शुरू होगी Divorce Process
हर कोई SUV ही क्यों खरीद रहा है? Womens की पहली पसंद SUV? #autolive
'Lock Upp 2' में Akanksha Chaudhary का गुस्सा बेकाबू, Shreya Kalra पर की तीखी टिप्पणी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गृह मंत्रालय का राष्ट्रगान- राष्ट्रगीत के गाने-बजाने को लेकर आया ये आदेश, कहा- सख्ती से हो पालन
गृह मंत्रालय का राष्ट्रगान- राष्ट्रगीत के गाने-बजाने को लेकर आया ये आदेश, कहा- सख्ती से हो पालन
विश्व
‘खत्म हुआ सीजफायर’, ट्रंप बोले- ईरान से बातचीत लिए तैयार यूएस, लेकिन तेहरान को दी ये वॉर्निंग
‘खत्म हुआ सीजफायर’, ट्रंप बोले- ईरान से बातचीत लिए तैयार यूएस, लेकिन तेहरान को दी ये वॉर्निंग
मध्य प्रदेश
दतिया उपचुनाव: नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने का विरोध, NH44 पर जाम, BJP दफ्तर बंद
दतिया उपचुनाव: नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने का विरोध, NH44 पर जाम, BJP दफ्तर बंद
फ़ुटबॉल
FIFA वर्ल्ड कप में किलियन एम्बाप्पे का मैच देखने पहुंचे विराट कोहली और शुभमन गिल! जानें वायरल तस्वीर की हकीकत
FIFA वर्ल्ड कप में किलियन एम्बाप्पे का मैच देखने पहुंचे विराट कोहली और शुभमन गिल! तस्वीर वायरल
बॉलीवुड
Friday OTT & Theatre Watch List: 'धमाल 4' से 'इक्का' तक, फ्राइडे को ओटीटी से थिएटर तक देखने के लिए हैं 11 फिल्में-सीरीज, एंटरटेनमेंट की मिलेगी तगड़ी डोज
'धमाल 4' से 'इक्का' तक, फ्राइडे को ओटीटी से थिएटर तक देखने के लिए हैं 11 फिल्में-सीरीज
इंडिया
Explained: पूरे भारत पर छाया मानसून! लेकिन मौसम विभाग ने बादल छंटने की दी चेतावनी, बारिश की आंख मिचौली क्यों?
पूरे भारत पर छाया मानसून! मौसम विभाग ने बादल छंटने की चेतावनी, बारिश की आंख मिचौली क्यों?
इंडिया
‘मैं ममता बनर्जी की तरह नहीं कमजोर CM...’, बहरामपुर में गरजे शुभेंदु, हुमायूं कबीर को दी ये वॉर्निंग
‘मैं ममता बनर्जी की तरह नहीं कमजोर CM...’, बहरामपुर में गरजे शुभेंदु, हुमायूं कबीर को दी वॉर्निंग
इंडिया
अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर कांग्रेस ने क्यों किया अटल बिहारी वाजपेयी को याद?
अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर कांग्रेस ने क्यों किया अटल बिहारी वाजपेयी को याद?
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
ABP NEWS
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
ABP NEWS
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
ABP NEWS
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
ABP NEWS
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Embed widget