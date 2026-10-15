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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडविद्या बालन को साउथ में क्यों कहा जाता था 'मनहूस'? एक्ट्रेस ने सालों बाद किया खुलासा

विद्या बालन को साउथ में क्यों कहा जाता था 'मनहूस'? एक्ट्रेस ने सालों बाद किया खुलासा

बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन ने हाल ही में खुलासा किया कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें कभी 'मनहूस' कहा जाता था. इस टैग की वजह से उन्हें कई फिल्मों से बाहर कर दिया गया था.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 15 Oct 2026 01:26 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन इन दिनों साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' में नजर आ रही हैं. इसमें उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है और ये बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा परफॉर्म कर रही है. हाल ही में एक इंटरव्यू में विद्या बालन ने अपने करियर के शुरुआती दिनों से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया है. 

विद्या ने बताया कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें कभी 'पनौती' कहा जाता था. इस टैग का उनके करियर पर भी असर पड़ा और उन्हें कई फिल्मों से बाहर कर दिया गया. चलिए जानते हैं विद्या बालन ने क्या कहा. 

साउथ फिल्मों में काम करने को लेकर क्या बोलीं विद्या बालन?

SCREEN को दिए इंटरव्यू में विद्या ने इस मुश्किल दौर को याद किया. उन्होंने बताया कि करियर की शुरुआत में मलयालम और तमिल फिल्मों में उन्हें कई मौके मिले, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही बंद हो गए. इनमें मोहनलाल के साथ उनकी मलयालम फिल्म 'चक्रम' भी शामिल थी. इन घटनाओं के बाद उन्हें "मनहूस" कहा जाने लगा था.

'मुझे फिल्मों से निकाल दिया जाता था...'

विद्या बालन ने कहा, 'मेरा सपना है कि समय के साथ मैं सभी भारतीय भाषाओं में फिल्में करूं. लेकिन क्योंकि मैं एक तमिलियन हूं, इसलिए मैं 'जेलर 2' को लेकर काफी एक्साइटेड हूं. मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं. करियर की शुरुआत में मलयालम और तमिल फिल्मों में मेरे हाथ से कई मौके निकले थे. उस 'जिंक्स' (मनहूसियत) वाले टैग की वजह से मुझे शूटिंग शुरू होने से पहले ही बदल दिया जाता था. इसलिए कुछ समय के लिए मैं हिंदी के अलावा किसी भी दूसरी भाषा में काम करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी.' 

विद्या बालन को साउथ में क्यों कहा जाता था 'मनहूस'? एक्ट्रेस ने सालों बाद किया खुलासा

एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'लेकिन वक्त के साथ मैं समझदार हुई और मुझे एहसास हुआ कि वो सिर्फ समय की बात थी. इसका किसी और चीज से लेना-देना नहीं था. एक एक्टर के तौर पर, हम हमेशा अच्छे रोल करने के लिए भूखे रहते हैं.'

रजनीकांत संग स्मोकिंग सीन शूट करते समय कांपने लगी थीं विद्या बालन

इंटरव्यू में विद्या बालन ने रजनीकांत के साथ फिल्म में स्मोकिंग सीन शूट करने का अनुभव भी शेयर किया. उन्होंने बताया कि इस सीन के दौरान उनके शरीर ने निकोटिन के कारण रिएक्शन दिया था. इस वजह से उन्हें अपना हाथ स्थिर रखने में परेशानी हो रही थी. 

विद्या बालन को साउथ में क्यों कहा जाता था 'मनहूस'? एक्ट्रेस ने सालों बाद किया खुलासा

विद्या ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि ये कोई हिचकिचाहट थी या क्या, लेकिन निकोटिन की वजह से मेरे शरीर ने रिएक्शन दिया था. फिर मुझे तनाव होने लगा क्योंकि मुझे अपना हाथ स्थिर रखना था. तो मुझे एक तरह से शारीरिक रिएक्शन हुआ था. जाहिर है, मैं इस बात को लेकर सतर्क थी कि मैं उनके चेहरे पर धुआं उड़ा रही थी, लेकिन मुझे स्क्रीन पर स्मोक करने में कोई झिझक नहीं है. बात बस इतनी थी कि मेरी बॉडी को इसकी आदत नहीं थी.'

'जेलर 2' के बारे में जानिए

'जेलर 2' साल 2023 में रिलीज हुई रजनीकांत की फिल्म 'जेलर' का सीक्वल है. इस एक्शन फिल्म का निर्देशन नेल्सन दिलीपकुमार ने किया है, जबकि सन पिक्चर्स इसे प्रोड्यूस कर रहा है. मिथुन चक्रवर्ती, एस. जे. सूर्या, रम्या कृष्णन, मोहनलाल, शिव राजकुमार और जैकी श्रॉफ जैसे एक्टर्स भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. 

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 15 Oct 2026 01:26 PM (IST)
Tags :
Vidya Balan Jailer 2
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