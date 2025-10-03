अक्टूबर 2025 में नेटफ्लिक्स पर दर्शकों के लिए एक शानदार कंटेंट का खजाना तैयार है. इस महीने प्लेटफॉर्म पर 80 से ज्यादा फिल्में और वेब सीरीज रिलीज़ हो रही हैं. यानी इस महीने नेटफ्लिक्स पर हर तरह के दर्शकों के लिए कुछ न कुछ खास देखने को मिलेगा.

चाहे आपको सस्पेंस और थ्रिलर पसंद हों, या एक्शन और ड्रामा, या फिर रोमांस और कॉमेडी, सभी प्रकार की कहानियाँ इस महीने अवेलेबल होंगी. इस महीने की लिस्ट में कुछ ऐसे शोज़ और फिल्में भी शामिल हैं जो जबरदस्त ट्विस्ट और सरप्राइज लेकर आती हैं, वहीं कुछ आपको इमोशनल और दिल को छू लेने वाले अनुभव देंगी.

नीचे हम आपको अक्टूबर 2025 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होने वाली फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट दिखा रहे हैं, ताकि आप अपने पसंदीदा शोज़ और मूवीज पहले ही नोट कर सकें और इस महीने की मनोरंजन भरपूर तैयारी कर सकें.

1 अक्टूबर

अबाउट माय फादर (2023)

ऑस्टिन पावर्स इन गोल्डमेम्बर (2002)

ऑस्टिन पावर्स: इंटरनेशनल मैन ऑफ मिस्ट्री (1997)

ऑस्टिन पावर्स: द स्पाय हू शैग्ड मी (1999)

बेवर्ली हिल्स कॉप (1984)

बेवर्ली हिल्स कॉप II (1987)

बेवर्ली हिल्स कॉप III (1994)

ब्लू क्रश (2002)

कैस्पर (1995)

कोच कार्टर (2005)

डर्टी डांसिंग (1987)

कमिंग टू अमेरिका (1988)

डैडी डे केयर (2003)

डेथ बीकम्स हर (1992)

डॉक्टर स्यूस का द लोरेकस (2012)

ड्रैकुला (1931)

एडी मर्फी: रॉ (1987)

एजेन अली: द मूवी (2019)

एजेन अली: द मूवी 2 (2025)

इलिसियम (2013)

फिफ्टी शेड्स ऑफ ग्रे (2015)

फिफ्टी शेड्स डार्कर (2017)

फिफ्टी शेड्स फ्रीड (2018)

घोस्ट राइडर: स्पिरिट ऑफ वेंजेंस (2012)

हैकसॉ रिज (2016)

हेलो (सीजन 1-2)

हैप्पी हैलोवीन प्लेलिस्ट (सीजन 1)

आई स्टिल नो व्हाट यू डिड लास्ट समर (1998)

लॉ एबाइडिंग सिटिजन (2009)

लव इज ब्लाइंड (सीजन 9)

मीट जो ब्लैक (1998)

मॉली’स गेम (2017)

मिस्टर & मिसेज स्मिथ (2005)

एनसीआईएस (सीजन 18-19)

वन पीस (सीजन 25)

पाइनेपल एक्सप्रेस (2008)

प्वाइंट ब्रेक (1991)

रेड ड्रैगन (2002)

स्कारफेस (1983)

सिनिस्टर 2 (2015)

स्पूकी हैलोवीन प्लेलिस्ट (सीजन 1)

रिवैलरीज (सीजन 1)

सिस्टर एक्ट (1992)

सिस्टर एक्ट 2: बैक इन द हैबिट (1993)

स्लेंडर मैन (2018)

टैक्सी ड्राइवर (1976)

ट्रेनिंग डे (2001)

द बुक क्लब मर्डर्स (2024)

द क्रिसमस कॉन्ट्रैक्ट (2018)

द गूनिज़ (1985)

द हर्ट लॉकर (2008)

द लिंकन लॉयर (2011)

द मास्क (1994)

द स्ट्रेंजर्स (2008)

द वे होम (सीजन 1-2)

द राथ ऑफ बेकी (2023)

व्हेन अ स्ट्रेंजर कॉल्स (1979)





2 अक्टूबर

आफ्टर स्कूल डॉक्टर (नया एपिसोड)

डॉजबॉल: ए ट्रू अंडरडॉग स्टोरी (2004)

ड्यूड्स (सीजन 1)

रॉकस्टार: डुकी फ्रॉम द एंड ऑफ द वर्ल्ड (2025)

द गेम: यू नेवर प्ले अलोन (सीजन 1)

द मार्टियन (2015)

द प्राइड ऑफ द टेम्प (सीजन)

विनक्स क्लब: द मैजिक इज बैक (सीजन 1)

3 अक्टूबर

जिनी, मेक ए विश (सीजन 1)

गुडबाय, फैरवेल (2024)

मॉन्स्टर: द एड गीन स्टोरी (लिमिटेड सीरीज)

ओल्ड डॉग, न्यू ट्रिक्स (सीजन 1)

रिदम + फ्लो फ्रांस (आफ्टर द बीट)

स्टीव (2025)

द न्यू फोर्स (सीजन 1)

4 अक्टूबर

404 (2024)

डिस्पिकेबल मी 3 (2017)

आईपी मैन (सभी सीक्वल्स 1-4)

रामना 1/2 (सीजन 2)

रुरौनी केंशिन (सीजन 2)

6 अक्टूबर

अ नेशन ऑफ ट्टोक

डॉक्टर स्यूस का हॉर्टन!

7 अक्टूबर

मैट मैककसकर: ए हंबल ऑफरिंग (2025)

नर्स जैकी (सीजन 1-7)

ट्रू हॉंटिंग (सीजन 1)

वी हैव ऑलवेज़ लिव्ड इन द कैसल (2018)

8 अक्टूबर

कारमेलो (2025)

नेरो द असासिन (सीजन 1)

द गोल्डन एग (नई एपिसोड्स साप्ताहिक)

9 अक्टूबर

बूट्स (सीजन 1)

ओनली वी नो (2025)

द मेज़ रनर (2014)

मेज़ रनर: द स्कॉर्च ट्रायल्स (2015)

मेज़ रनर: द डेथ क्योर (2018)

द रिसरेक्टेड (सीजन 1)

विक्टोरिया बेकहम (लिमिटेड सीरीज)

10 अक्टूबर

कुरुक्षेत्र: द ग्रेट वॉर ऑफ महाभारत (2025)

माय फादर, द बीटीके किलर (2025)

ओल्ड मनी (सीजन 1)

नूवेल वेग (2025)

स्विम टू मी (सीजन 1)

द वूमन इन कैबिन 10 (2025)

11 अक्टूबर

टाइफून फैमिली (सीजन 1)

12 अक्टूबर

सम अदर वूमन (2023)

13 अक्टूबर

वेकेशन (2015)

14 अक्टूबर

एवरीबडी लव्स मी व्हेन आई’म डेड (2025)

स्प्लिंटर सेल: डेथवॉच (सीजन 1)

15 अक्टूबर

हेल्ड होस्टेज इन माय हाउस (2024)

इनसाइड फुरियोज़ा (2025)

नो वन सॉस अस लीव (लिमिटेड सीरीज)

सिक्स किंग्स स्लैम 2025 (लाइव)

टेकन इन प्लेन साइट (2017)





16 अक्टूबर

बैड शब्बोस (2024)

कन्फेशन ऑफ अ शॉपाहोलिक (2009)

थोमस & फ्रेंड्स: सोडर सिंग्स टुगेदर

द डिप्लोमैट (सीजन 3)

रोमांटिक्स अनॉनिमस (सीजन 1)

स्टार्टिंग 5 (सीजन 2)

द टाइम दैट रिमेन्स (2025)

द ए-टीम (2010)

17 अक्टूबर

27 नाइट्स (2025)

गुड न्यूज (2025)

शी वॉक्स इन डार्कनेस (2025)

टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स (2014)

टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स: आउट ऑफ द शैडोज़ (2016)

टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स: म्यूटेंट मेहम (2023)

द परफेक्ट नेबर (2025)

द ट्विट्स (2025)

टर्न ऑफ द टाइड (सीजन 2)

टर्न ऑफ द टाइड: द स्यूरियल स्टोरी ऑफ राबो डे पीस (2025)

18 अक्टूबर

डोंट से ए वर्ड (2001)

21 अक्टूबर

मिशेल वुल्फ: द वुल्फ (2025) – नेटफ्लिक्स ओरिजिनल

द वॉकिंग डेड: डैरिल डिक्सन (सीजन 2)

हू किल्ड द मॉन्ट्रियल एक्सपोस? (2025)

22 अक्टूबर

बेबी बैंडिटो (सीजन 2)

मोब वॉर: फिलाडेल्फिया वर्सेस द माफिया (लिमिटेड सीरीज)

द मॉन्स्टर ऑफ फ्लोरेंस (लिमिटेड सीरीज)

टोक्यो तारारेबा गर्ल्स

23 अक्टूबर

नोबडी वांट्स दिस (सीजन 2)

द इलिक्सिर (2025)





24 अक्टूबर

ए हाउस ऑफ डायनामाइट (2025)

पैरिश (सीजन 1)

25 अक्टूबर

द ड्रीम लाइफ ऑफ मिस्टर किम (सीजन 1)

27 अक्टूबर

डार्क विंड्स (सीजन 3)

स्लाइडिंग डोर्स (1998)

द एसेट (सीजन 1)

28 अक्टूबर

बाबो: द हाफ्टबफेल स्टोरी (2025)

मो आमेर: वाइल्ड वर्ल्ड (2025)

नाइटमेयर्स ऑफ नेचर (सीजन 2 – लॉस्ट इन द जंगल)

फिजिकल: एशिया (सीजन 1)

29 अक्टूबर

बैलैड ऑफ अ स्मॉल प्लेयर (2025)

नोएस4ए2 (सीजन 1-2)

रूलर्स ऑफ फॉर्च्यून (सीजन 1)

सेलिंग सनसेट (सीजन 9)

30 अक्टूबर

एलीन: क्वीन ऑफ द सीरियल किलर्स (2025)

एम्सटर्डम एम्पायर (सीजन 1)

जुआन गेब्रियल: आई मस्ट, आई कैन, आई विल (लिमिटेड सीरीज)

सॉन ऑफ अ डंकी (सीजन 1)

द रैट्स: ए विचर टेल (2025)

द विचर (सीजन 4)

31 अक्टूबर