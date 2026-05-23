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Dhurandhar Uncut X Review: सेम रनटाइम, सेम स्टोरी, 'धुरंधर' का अनकट वर्जन देख क्या बोल रही पब्लिक?

Dhurandhar Uncut X Review: आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' का अनकट वर्जन ओटीटी पर आ चुका है. इसे नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है. चलिए बताते हैं इसे लेकर लोग क्या बोल रहे हैं.

By: राहुल यादव | Updated at : 23 May 2026 05:00 PM (IST)

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'धुरंधर' के अनकट वर्जन का एक्स रिव्यू ( Image Source : Other )

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आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' ओटीटी रिलीज को लेकर चर्चा में है. फिल्म को पहले 30 जनवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज किया गया था लेकिन अब एक बार फिर से इसे रिलीज किया गया है लेकिन, इस बार मेकर्स ने इसे 'धुरंधर रॉ और अनदेखा' नाम दिया, जिसे अनकट वर्जन कहा गया. इसे दो ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों के अलग-अलग रिएक्शन देखने के लिए मिले. ऐसे में चलिए बताते हैं अब पब्लिक इस अनकट वर्जन पर क्या रिएक्शन दे रही है.

'धुरंधर' का रॉ और अनदेखा वर्जन नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार पर बीते दिन ही 22 मई को रिलीज किया गया है. दो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक ही फिल्म रिलीज किए जाने का कॉन्सेप्ट दर्शक समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही फिल्में सेम हैं, कहानी भी सेम और इतना ही नहीं इसका रनटाइम भी सेम है. ऐसे में फैंस और लोग कंफ्यूज हैं कि एक ही फिल्म को दो अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर एक ही दिन क्यों रिलीज किया गया?

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'धुरंधर' के अनकट वर्जन को देख क्या बोली पब्लिक?

वहीं, फिल्म 'धुरंधर' के अनकट वर्जन को भी देख पब्लिक अलग-अलग रिएक्शन दे रही है. लोग सोशल मीडिया पर इसे लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ का कहना कि अनकट वर्जन में कुछ नया नहीं है बस गालियों को अनम्यूट कर दिया गया है. बीप हटा दिए हैं.

फिल्म को लेकर एक यूजर ने लिखा, 'दर्शकों के सामने सबसे बड़ी दुविधा यह है कि फिल्म रनटाइम सेम ही है. इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है.' दूसरे ने एक फिल्म को दो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किए जाने पर सवाल करते हुए लिखा, 'सेम मूवी, सेम ड्यूरेशन, सेम नेम. दो अलग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, समझ नहीं पाया कि हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स के साथ क्या डील है?'

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'धुरंधर अनकट और धुरंधर में कोई फर्क नहीं'

फिल्म के लेकर एक अन्य यूजर ने लिखा, 'धुरंधर पार्ट 1 रॉ और सेंसर्ड नेटफ्लिक्स इंडिया पर स्ट्रीम किया जा रहा है, जिसका 205 मिनट रनटाइम है. एक्स्ट्रा सीन्स भी नहीं हैं लेकिन, डायलॉग्स को अनम्यूट कर दिया गया है.' एक अन्य यूजर ने भी यही लिखा, 'धुरंधर पार्ट 1 रॉ और अनदेखा में सिर्फ गालियों को अनसेंसर्ड किया गया है. ये उम्मीद तो किसी को भी नहीं थी. और कोई और अन्य सीन्स को भी नहीं जोड़ा गया.' 

इसी तरह से सोशल मीडिया पर लोग खूब प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. लोग सोशल मीडिया पर 'धुरंधर' और इसके अनकट वर्जन का स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दोनों में ही कोई फर्क नहीं है. दो ही फिल्मों का रन टाइम 3 घंटे 25 मिनट है.

ओटीटी पर कब आएगी 'धुरंधर 2'?

बहरहाल, अगर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2 द रिवेंज' की बात करें तो ये जल्द ही ओटीटी पर दस्तक देने वाली है. जहां पहली फिल्म के ओटीटी राइट्स नेटफ्लिक्स के पास थे वहीं, सीक्वल के इंडिया रिलीज के ओटीटी राइट्स जियो हॉटस्टार के पास हैं. इसका प्रीमियर 4 जून को शाम 7 बजे जियो हॉटस्टार पर किया जाएगा और 5 जून से इसकी स्ट्रीमिंग की जाएगी.

Published at : 23 May 2026 04:58 PM (IST) Tags: Dhurandhar Dhurandhar on OTT
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