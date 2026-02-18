ओटीटी पर 'धुरंधर' को किसने पछाड़ा, नाम जानकर हो जाएंगे शॉक्ड

कोविड के बाद से ओटीटी का क्रेज लोगों के बीच काफी ज्यादा बढ़ गया है. लोग अब टीवी सीरियल्स भी ओटीटी पर देखना पसंद कर रहे हैं. क्योंकि इसमें ब्रेक नहीं आते और समय की भी कोई पाबंदी नहीं है. ऐसे में पिछला हफ्ता यानी 9 फरवरी से 15 फरवरी 2026, ओटीटी के लिए खास रहा. ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पिछले हफ्ते देखने के लिए काफी कुछ था. टी-20 वर्ल्डकप, धुरंधर, नागिन 7 आदि. ऐसे में इस हफ्ते लोगों ने सबसे ज्यादा क्या देखा आइये आपको बताते हैं.

'धुरंधर' को किसने पछाड़ा?

ओटीटी पर कितना कुछ भी देखने के लिए हो लेकिन जब भारत- पाकिस्तान का मैच हो तो लोग कुछ और देख ही नहीं सकते हैं. ऐसे में Ormax Media के मुताबिक 16 फरवरी को हुए भारत- पाकिस्तान के बीच आईसीसी मेन्स टी-20 वर्ल्डकप को लोगों ने सबसे ज्यादा देखा. 145.0 मिलियन व्यूज मैच को मिले.

इसके बाद जो शो ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखा गया वो था जियो हॉटस्टार पर 'द 50', इस शो को 5.8 मिलियन व्यूज मिले हैं.

इसके बाद तीसरे नंबर पर नाम आया 'धुरंधर' का. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भले ही कितन भी रिकॉर्ड तोड़े हों, लेकिन इस फिल्म को ओटीटी पर 'द 50' शो ने पछाड़ दिया. 'धुरंधर' को 4.6 मिलियन व्यूज मिले हैं.

अगर आपने अब तक 'धुरंधर' नहीं देखी है तो इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

टीवी शोज का रहा बोलबाला

इस लिस्ट में चौथे पर पर 'नागिन 7' रहा वो भी 4.2 मिलियन व्यूज के साथ. एकता कपूर के इस शो को बहुत पसंद किया जाता है.

वहीं पांचवे नंबर पर दर्शकों का ऑल टाइम फेवरेट शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' रहा है. इस शो को सोनी सब के यूट्यूब चैनल और सोनी लिव पर 3.7 मिलियन व्यूज मिले हैं.

छठवें नंबर पर लफ्टर शेफ को जियो हॉटस्टार पर 3.6 मिलियन व्यूज मिले हैं. तो वहीं सातवें नंबर पर प्रभास स्टारर फिल्म 'द राजासाब' को जियो हॉटस्टार पर 3.4 मिलियन लोगों ने देखा है.

'अनुपमा' का हुआ बुरा हाल

इस लिस्ट में आठवें नंबर पर हालिया रिलीज सीरीज 'कोहरा 2' को 3.3 मिलियन व्यूज मिले हैं. इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर देखा गया है. नौवें नंबर पर 'स्प्लिट्सविला x6' को लोगों ने जियो हॉटस्टार पर 3.2 मिलियन व्यूज मिले हैं. तो वहीं इस लिस्ट में सबसे आखिरी में 'अनुपमा' को जगह मिली है. इस सीरियल को जियो हॉटस्टार पर 3.0 मिलियन व्यूज मिले हैं.