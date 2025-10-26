हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
केटी पैरी और जस्टिन ट्रूडो ने रिलेशनशिप किया कंफर्म, पहली बार हाथों में हाथ डाले आए नजर

केटी पैरी और जस्टिन ट्रूडो ने रिलेशनशिप किया कंफर्म, पहली बार हाथों में हाथ डाले आए नजर

Katy Perry-Justin Trudeau: केटी पैरी और जस्टिन ट्रूडो ने अपने रिश्ते को स्वीकार लिया है. कुछ दिन पहले उनकी तस्वीरें भी इंटरनेट पर आईं, जिसमें वे कैलिफ़ोर्निया के सांता बारबरा के पास यॉट पर करीब नजर आए.

26 Oct 2025 02:23 PM (IST)
Preferred Sources

सिंगर केटी पैरी और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अब अपने रिश्ते को सबके सामने स्वीकार कर लिया है. कुछ हफ्ते पहले तक ये खबरें चल रही थीं कि दोनों डेट कर रहे हैं. केटी के 41वें बर्थडे पर दोनों पेरिस में पहली बार एक साथ पर नजर आए.

हाथ में हाथ डाले आए नजर
TMZ के मुताबिक, केटी और जस्टिन ट्रूडो पेरिस के क्रेजी हॉर्स में कैबरे शो देखने गए. शो के बाद यह कपल हाथ में हाथ डाले और मुस्कुराते हुए बाहर खड़े पैपराज़ी के सामने निकले. एक फैन ने केटी को उनके बर्थडे पर विश किया और उन्हें गुलाब का फूल दिया.

जस्टिन ने केटी को उनकी कार तक पहुंचाया और उसके बाद खुद भी पीछे गए. इस मौके पर केटी ने लाल ड्रेस पहन रखी थी, जबकि जस्टिन ब्लैक सूट में दिखाई दिए.

केटी और जस्टिन की डेटिंग की अफवाहों के बारे में
हाल ही में, केटी और जस्टिन की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आईं, जिसमें वे कैलिफ़ोर्निया के सांता बारबरा के पास केटी के यॉट पर करीब आते दिख रहे थे. इसके बाद, लंदन में अपने कॉन्सर्ट के दौरान, एक फैन ने घुटनों के बल बैठकर केटी से शादी का प्रस्ताव रखा. केटी ने जवाब दिया, “काश तुम 48 घंटे पहले पूछते.” बता दें कि कॉन्सर्ट से दो दिन पहले ही केटी जस्टिन के साथ यॉट पर दिखाई दी थीं.

केटी और ऑरलैंडो ब्लूम का रिश्ता  
बता दें कि केटी और एक्टर ऑरलैंडो ब्लूम ने इस साल जुलाई में अपने अलग होने की पुष्टि की थी. दोनों ने 2016 में डेटिंग शुरू की और 2019 में सगाई की थी. दोनों की एक बेटी है, जिसका नाम डेज़ी डोव है.

एक्स कपल के प्रतिनिधियों ने पेज सिक्स को दिए बयान में कहा, “ऑरलैंडो ब्लूम और केटी पेरी के रिश्ते को लेकर हाल ही में उठ रहे सवालों और चर्चाओं के बीच पुष्टि की है कि पिछले कई महीनों से ऑरलैंडो और केटी अपने रिश्ते को इस तरह बदल रहे हैं कि वे अपनी बेटी के पालन-पोषण पर ध्यान दे सकें.”

बयान में आगे कहा गया, “वे परिवार के रूप में एक-दूसरे के साथ नजर आते रहेंगे, क्योंकि उनकी साझा प्राथमिकता हमेशा उनकी बेटी को प्यार और आपसी सम्मान के साथ बड़ा करना है.”

26 Oct 2025 02:23 PM (IST)
Katy Perry Justin Trudeau
