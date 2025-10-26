हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडपंचतत्व में विलीन हुए एक्टर सतीश शाह, रुपाली गांगुली से पंकज कपूर, दिलीप जोशी तक पहुंचे ये स्टार्स

Satish Shah funeral: एक्टर सतीश शाह का अंतिम संस्कार आज मुंबई में किया जाएगा. इसमें शामिल होने के लिए बॉलीवुड से लेकर टीवी तक के कई बड़े सितारे श्मशान घाट पहुंचे.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 26 Oct 2025 01:18 PM (IST)
हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर सतीश शाह का बीते दिन यानि 25 अक्टूबर को किडनी फेल होने की वजह से निधन हो गया. एक्टर का अंतिम संस्कार आज संडे को मुंबई में होगा. उनका पार्थिव शरीर घर भी पहुंच चुका है. वहीं एक्टर को अंतिम विदाई देने कई बड़े सितारे पहुंचे.

1/14
सतीश शाह के अंतिम संस्कार में एक्टर का पूरा परिवार पहुंचा. जिनका इस दौरान काफी बुरा हाल दिखा.
2/14
बॉलीवुड के फेमस फिल्ममेकर डेविड धवन भी सतीश शाह को अंतिम विदाई देने के लिए श्मशान घाट पहुंचे.
3/14
‘खिचड़ी’ समेत कई सुपरहिट शोज और फिल्मों में काम कर चुके एक्टर अनंग देसाई भी सतीश शाह के अंतिम संस्कार में पहुंचे.
4/14
पॉपुलर एक्टर दिलीप जोश यानि ‘तारक मेहता’ के ‘जेठालाल’ भी सतीश शाह को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे.
5/14
एक्ट्रेस रुपाली गांगुली भी अपने कोस्टार रहे एक्टर सतीश शाह के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंची. उन्होंने आंसू छुपाने के लिए आंखों पर चश्मा लगाया हुआ था.
6/14
बॉलीवुड एक्टर नील नितिन मुकेश भी सतीश शाह के अंतिम संस्कार में पहुंचे. इस दौरान उनका चेहरे पर काफी उदासी दिखी.
7/14
टीवी एक्टर अली असगर भी अपने दोस्त और एक्टर सतीश शाह के अंतिम दर्शन करने के लिए श्मशान घाट पहुंचे.
8/14
टीवी और बॉलीवुड के फेमस एक्टर सुधीर पांडे को भी सतीश शाह के अंतिम संस्कार में स्पॉट किया गया.
9/14
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह भी सतीश शाह के अंतिम संस्कार में शामिल हुए.
10/14
एक्टर पंकज कपूर अपनी पत्नी और बेटी के साथ सतीश शाह के अंतिम संस्कार में शामिल हुए.
11/14
नसीरुद्दीन शाह के साथ उनकी पत्नी और एक्ट्रेस रत्ना पाठक भी नजर आई. जिन्होंने टीवी शो ‘साराभाई वर्सेस साराभाई’ में सतीश शाह की पत्नी का रोल निभाया था.
12/14
फिल्ममेकर फराह खान भी एक्टर सतीश शाह के अंतिम संस्कार में पहुंची. जो व्हाइट सूट में नजर आई.
13/14
दिग्गज एक्टर सुरेश ओबेरॉय भी एक्टर सतीश शाह के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे.
14/14
बता दें कि सतीश शाह का निधन 74 साल की उम्र में किडनी फेल होने से हुआ है. एक्टर को तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया गया था कि लेकिन डॉक्टर्स उनकी जान नहीं बचा पाए.
Published at : 26 Oct 2025 12:33 PM (IST)
