पंचतत्व में विलीन हुए एक्टर सतीश शाह, रुपाली गांगुली से पंकज कपूर, दिलीप जोशी तक पहुंचे ये स्टार्स
Satish Shah funeral: एक्टर सतीश शाह का अंतिम संस्कार आज मुंबई में किया जाएगा. इसमें शामिल होने के लिए बॉलीवुड से लेकर टीवी तक के कई बड़े सितारे श्मशान घाट पहुंचे.
हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर सतीश शाह का बीते दिन यानि 25 अक्टूबर को किडनी फेल होने की वजह से निधन हो गया. एक्टर का अंतिम संस्कार आज संडे को मुंबई में होगा. उनका पार्थिव शरीर घर भी पहुंच चुका है. वहीं एक्टर को अंतिम विदाई देने कई बड़े सितारे पहुंचे.
Published at : 26 Oct 2025 12:33 PM (IST)
