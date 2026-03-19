किसने चुनी ‘धुरंधर 2’ की परफेक्ट कास्ट? आदित्य धर नहीं, ये नाम आया सामने
'धुरंधर 2' को फैंस बहुत कर रहे हैं. फिल्म में एक्टर्स को भी बहुत पसंद किया जा रहा जा रहा है. लेकिन क्या आपको पता है कि फिल्म की कास्टिंग किसने की थी.
आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' की हर तरफ चर्चे हैं. फिल्म को मास्टरपीस बताया जा रहा है. रणवीर सिंह को हमजा/जसकीरत सिंह रंगी के रोल में बहुत पसंद किया जा रहा है. फिल्म में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, सौम्या टंडन, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, आर माधवन, दानिश पंडोर जैसे एक्टर्स हैं.
फिल्म में संजय दत्त ने चौधरी असलम, अर्जुन रामपाल ने मेजर इकबाल, आर माधवन ने अजय सान्याल, सारा अर्जुन ने यलीना का रोल प्ले किया. फिल्म के पहले पार्ट में अक्षय खन्ना रहमान डकैत के रोल में थे. सभी एक्टर्स ने अपने-अपने रोल में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है.
इस शख्स की धुरंधर 2 की कास्टिंग
सभी एक्टर ने अपने-अपने किरदार में जान डाल दी है और शानदार काम किया है. फिल्म के लिए आदित्य धर की हर तरफ तारीफ हो रही है. लेकिन क्या आपको पता है कि फिल्म की कास्टिंग किसने की है. फिल्म की कास्टिंग मुकेश छाबड़ा ने की है.
मुकेश छाबड़ा बॉलीवुड के पॉपुलर कास्टिंग डायरेक्टर हैं. उन्होंने फिल्म धुरंधर और धुरंधर 2 की कास्टिंग की. मुकेश छाबड़ा ने फिल्म के लिए एक-एक कैरेक्टर की परफेक्ट कास्टिंग की है. हाल ही में उन्होंने आदित्य धर की तारीफ भी की और उनके लिए पोस्ट किया.
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मुकेश छाबड़ा ने लिखा ये पोस्ट
उन्होंने पोस्ट में लिखा- आदित्य जब आपकी बारी आती है तो मुझे नहीं पता सच में कहा से शुरू करना है. मैं सालों से आपको जानता हूं. हम साथ में आपकी पहली फिलम करने वाले थे लेकिन वो शुरू नहीं हुई. फिर सेकंड भी शुरू नहीं हुई. फिर सालों बाद हमने आर्टिकल 370 में काम किया. फिर उसके बाद भी चीजें राइट प्लेस पर नहीं आई. लेकिन फिर धुरंधर आई. मुझे नहीं पता था जिस शख्स मैं जानता हूं वो जीनियस है. आपने जिस डीटेलिंग, इमोशन्स और कन्विक्शन के साथ फिल्म को बनाया है. आपने अपने आसपास के सभी लोगों की रिस्पेक्ट की,प्यार दिया और अब वो आपको मिल रहा है. आप हमेशा अपनी बाउंड्रीज को पुश करते रहे हैं.
बता दें कि मुकेश छाबड़ा ने दंगल, बजरंगी भाईजान, गैंग्स ऑफ वासेपुर, दिल बेचारा, जवान और सुपर 30 जैसी कई बड़ी फिल्मों की कास्टिंग की है. उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा को डायरेक्ट भी किया है.
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Source: IOCL