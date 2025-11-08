हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'मेरे अंगने में' गाने पर ऐसा था जया बच्चन का रिएक्शन, अमिताभ बच्चन ने किया खुलासा, बोले- 'देवीजी उठकर निकल गईं'

Jaya Bachchan Reaction:अमिताभ बच्चन और जया बच्चन बॉलीवुड के बेहतरीन कपल्स में से एक हैं.इनकी शादी को कई साल हो गए हैं फिर भी हमेशा मस्ती करते हुए नजर आते हैं. एक बार बिग बी ने मजेदार किस्सा सुनाया था.

अमिताभ बच्चन और जया बच्चन बॉलीवुड के बेस्ट कपल्स में से एक हैं. दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है. जया बच्चन और अमिताभ दोनों ही अक्सर एक-दूसरे के बारे में बात करते हुए नजर आते हैं. अमिताभ बच्चन ने एक बार फिल्म लावारिस की शूटिंग का खुलासा किया था जिसमें मेरे अंगने में गाने की ट्रायल स्क्रीनिंग से जय बच्चन बीच में उठकर ही चली गई थीं.

लावारिस अमिताभ बच्चन की हिट फिल्मों में से एक है. इस फिल्म का नाम मेरे अंगने में बहुत हिट साबित हुआ था. इस गाने से जुड़ा किस्सा अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति 17 में बताया था. अमिताभ बच्चन के बर्थडे स्पेशल पर फरहान अख्तर और जावेद अख्तर आए थे.

बीच में उठकर चली गई थीं जया बच्चन

शो में फरहान अख्तर ने बिग बी से पूछा था कि उनकी कौन-सी क्वालिटी है जो जया बच्चन को पसंद नहीं है. अमिताभ बच्चन ने लिखा- 'कोई स्टोरी या फिल्म कुछ भी हो अगर जया को पसंद नहीं आता है तो वो साफ मुंह पर बोल देती हैं. जब जया ने पहली बार मेरे अंगने में गाना देखा था तो ये उनके चेरे पर साफ दिख गया था. बिग बी ने कहा- जैसे ही गाना बजा तो देवी जी उठकर निकल गईं. वो थिएटर से बाहर चली गईं. उन्हें गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था और उन्होंने मुझे बहुत डांटा था.'

जहां ऑडियंस को ये गाना सबसे ज्यादा पसंद आया था वहीं जया ने कहा- 'तुम इस तरह के गाने कैसे कर सकते हो.' अमिताभ बच्चन का ये गाना सुपरहिट साबित हुआ था. आज भी लोगों को ये गाना बहुत पसंद है. बता दें लावारिस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ राखी, जीनत अमान, अमजद खान समेत कई कलाकार अहम किरदार निभाते हुए नजर आए थे.

Published at : 08 Nov 2025 08:50 AM (IST)
