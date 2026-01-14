बॉक्स ऑफिस पर आज 'द राजा साब' की बंपर कमाई, 'धुरंधर' बहुत पीछे, जानें बुधवार का कलेक्शन

रणवीर सिंह की 'धुरधंर' ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. फिल्म का कलेक्शन 800 करोड़ के पार हो गया है. हालांकि, अब फिल्म के कलेक्शन की रफ्तार धीमी पड़ गई है. वहीं प्रभास की 'द राजा साब' को रिव्यू तो खास अच्छे नहीं मिले हैं. बॉक्स ऑफिस पर भी ठीक ही परफॉर्म कर रही है. लेकिन बुधवार की कमाई के मामले में द राजा साब धुरंधर से आगे निकल गई है. आइए जानते हैं दोनों फिल्मों की कमाई के आंकड़े.

धुरंधर ने 41वें दिन किया इतना कलेक्शन

Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, धुरंधर ने बुधवार को रात 9 बजे 2.23 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म के 41वें दिन के कलेक्शन के आंकड़े अभी ऑफिशियल सामने नहीं आए हैं. रात के शोज के कलेक्शन के आंकड़े आने बाकी हैं.

फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 812.83 करोड़ हो गया है. धुरंधर को आदित्य धर ने बनाया. फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, सारा अर्जुन जैसे स्टार्स थे. फिल्म में आयशा खान और क्रिस्टल डीसूजा ने आइटम नंबर भी किया. फिल्म को बहुत पसंद किया गया. अब इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है. फिल्म का दूसरा पार्ट 19 मार्च 2026 को रिलीज होगा.

बुधवार को द राजा साब ने की इतनी कमाई

वहीं 'द राजा साब' ने रात 9 बजे तक 4.25 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म के ये आंकड़े सभी भाषाओं के है. द राजा साब को तेलुगू, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज हुई है. द राजा साब का अभी तक का टोटल कलेक्शन 123.65 हो गया है.

द राजा साब ने पेड प्रीमियर में 9.15 करोड़ का कलेक्शन किया था. इसके बाद पहले दिन 53.75 करोड़, दूसरे दिन 26 करोड़, तीसरे दिन 19.1 करोड़, चौथे दिन 6.6 करोड़, पांचवें दिन 4.8 करोड़ की कमाई की. फिल्म को मारुति ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में प्रभास, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार, निधि अग्रवाल, योगी बाबू, संजय दत्त जैसे स्टार्स हैं.