कैटरीना कैफ या विक्की कौशल, किससे मिलती है बेटे विहान की शक्ल?

एक्टर विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने नवंबर 2025 में बेटे विहान का वेलकम किया. कैटरीना और विक्की ने बेटे का चेहरा अभी रिवील नहीं किया है. लेकिन कैटरीना अक्सर बेटे की झलक दिखाती रहती हैं. हाल ही में विक्की कौशल के पिता शाम कौशल ने बताया कि आखिर विक्की और कैटरीना का बेटा विहान किसके जैसा दिखता है.

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किस पर गया है विक्की-कैटरीना का बेटा?

इंडिया टुडे से बातचीत में शाम ने बताया कि उन्हें लगता है कि विहान ज्यादा विक्की जैसा दिखता है. उन्होंने कहा, 'विहान ने मेरी जिदंगी बदल दी. जब भी मैं काम में बिजी रहता हूं और उसे लगे नहीं लगा पाता हूं तो मैं कई सारे वीडियो कॉल कर लेता हूं और उससे बातें करता हूं. वो बहुत क्यूट है. मैं जितना कर सकता हूं उतना भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं.'

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इसके अलावा शाम ने विक्की कौशल के बचपन के बारे में भी बातें की. शाम ने कहा कि विक्की नटखट नहीं थे. विक्की अच्छे बच्चे थे. उन्होंने कहा, 'दुनिया में कई पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे बहुत अच्छे हैं. मैं उनमें से एक हूं. मैंने ये कभी नहीं सोचा था. मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छए हैं. मेरी बहू भी बहुत अच्छी है. मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं.'

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बता दें कि विक्की और कैटरीना की शादी 9 दिसंबर 2021 को हुई थी. दोनों ने 2025 में बेटे का वेलकम किया. 7 जनवरी को कपल ने अपने बेटे का नाम रिवील किया था. उन्होंने बेटे का नाम विहान कौशल रखा है.

इस फिल्म में दिखेंगे विक्की कौशल

वर्क फ्रंट पर विक्की कौशल को फिल्म 'छावा' में देखा गया था. इस फिल्म को बहुत पसंद किया गया. फिल्म ब्लॉकबस्ट हिट हो गई. अब वो संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' में नजर आएंगे. इस फिल्म में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जैसे स्टार्स हैं. फिल्म को लेकर काफी बज है. वहीं कैटरीना कैफ को फिल्म 'मैरी क्रिसमस' में देखा गया था.