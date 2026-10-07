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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडक्या राजनीतिक फायदे के लिए बनाई गई ‘हनुमान अंश’? शोभिनव सत्य ने दिया जवाब

क्या राजनीतिक फायदे के लिए बनाई गई ‘हनुमान अंश’? शोभिनव सत्य ने दिया जवाब

जब शोभिनव सत्य से पूछा गया कि ‘हनुमान अंश’ जैसी फिल्में भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जाती हैं, तब एक्टर ने इस नैरेटिव से किनारा करते हुए कही ये बात.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 07 Oct 2026 01:42 PM (IST)
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फिल्म ‘हनुमान अंश’ में बाबा नीम करौली की भूमिका निभाने वाले एक्टर शोभिनव सत्य इन दिनों फिल्म की टीम के साथ बुलंदशहर में हैं. यहां पहुंचने पर शोभिनव सत्य का भव्य स्वागत किया गया. टीम ने शहर में रोड शो किया और भाजपा कार्यालय में  प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिल्म के बारे में बात की. इस दौरान शोभिनव सत्य ने बताया कि पहले वो असिसटेंट डायरेक्टर थे. उन्होंने इस फिल्म में बाबा नीम को रोल मिलने को हनुमान जी की कृपा बताया. 

जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में शोभिनव सत्य से पूछा गया कि एक नैरेटिव होता है कि इस तरह की फिल्में भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जाती हैं और कलाकारों को भी इसी उद्देश्य से मैदान में उतारा जाता है, तो उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि उनका उद्देश्य बाबा नीम करौली और हनुमान जी की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाना है, कुछ और नहीं.

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शोभिनव सत्य ने कहा, ‘मैं एक असिस्टेंट डायरेक्टर था, छोटा सा काम किया करता था. जिंदगी मस्त चल रही थी. बाबा ने अचानक से मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी. उसी जिम्मेदारी को हम आगे बढ़ा रहे हैं.’

हनुमान चालीसा महाकाव्य के बारे में भी की बात
शोभिनव ने कहा, ‘हनुमान चालीसा इतना अच्छा महाकाव्य है, गाने के उद्देश्य से देखेंगे तो वो गीत भी इतना अच्छा है, गुनगुनाते हैं तो बहुत बढ़िया लगता है. तो इस हनुमान चालीसा का सार लोगों तक पहुंचाना है.’

शोभिनव ने कहा उनके लिए यह जिम्मेदारी हनुमान जी का नाम और बाबा नीम करौली की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाना है. उन्होंने कहा, ‘हनुमान जी सबके हैं, भारत के हर दिल में बसे हुए हैं और हनुमान चालीसा भी लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय है.’

शोभिनव ने बताया, ‘रोड शो के दौरान मैं, फिल्म के डायरेक्टर और उनके साथ रितेश और ऋषि भी मौजूद रहे. हम लोग अपनी पर्सनल कार से अलग-अलग जगहों पर गए और लोगों को फिल्म और बाबा की शिक्षाओं के बारे में बताया.’

शोभिनव सत्य आगे किस रोल में आएंगे नजर

शोभिनव सत्य ने इस प्रेस कॉन्फैरेंस में अपने आगे आने वाले रोल्स को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा, ‘जैसी जिम्मेदारी बाबा ने दी है, उस मर्यादा के दायरे में जो किरदार मुझे करने को मिलेगा और मर्यादित कहानी होगी, तो मैं इस तरह के रोल्स जरूर करूंगा.’

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही ‘हनुमान अंश’ की तारीफ कर चुके हैं. फिल्म 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई थी और इसके बाद से नीम करौली बाबा का किरदार निभाने को लेकर शोभिनव के बारे में लगातार चर्चा हो रही है. शोभिनव सत्य का असली नाम शोभित श्रीवास्तव है और वह उत्तर प्रदेश के सीतापुर के खैराबाद से ताल्लुक रखते हैं. 

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
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Published at : 07 Oct 2026 01:08 PM (IST)
Tags :
Hanuman Ansh
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