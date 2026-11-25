मॉडलिंग और फिल्मी दुनिया से जुड़ी मशहूर हस्तियां अक्सर अपने आउटफिट को लेकर विवादों का हिस्सा भी बन जाती हैं. फिलहाल अपने कपड़ों को लेकर विवाद का हिस्सा बन गई हैं अमेरिका की सुपर मॉडल केंडल जेनर. केंडल जेनर ने हाल ही में इंस्टग्राम पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो बिकनी के साथ 'ॐ' छपा कपड़ा पहने हुए नजर आईं. इस पर भड़कते हुए नेटिजंस ने मॉडल की क्लास लगा दी. बता दें कि हिंदू प्रतीक 'ओम' बने होने से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है और उन्होंने केंडल से नाराजगी जाहिर की है.

केंडल जेनर ने बहन काइली संग शेयर की फोटो

केंडल जेनर ने 24 नवंबर को अपनी इंस्टग्राम स्टोरी में अपनी बहन काइली जेनर के साथ एक तस्वीर शेयर की थी. दोनों समंदर किनारे नजर आईं. हालांकि केंडल के कपड़े देखने के बाद बवाल मच गया. केंडल ने बिकिनी के साथ एक कपड़ा (सारोंग) पहन रखा था, जिस पर पवित्र 'ओम' का निशान था. जबकि इस पर त्रिशूल भी छपा हुआ था.

नेटिजंस बोले- मेरा धर्म तुम्हरा फैश नहीं है

एक यूजर ने केंडल पर भड़कते हुए लिखा, 'आध्यात्मिक साधना और श्रद्धा के लिए पवित्र 'ओम' (ॐ) का प्रतीक है, ये बीच पर पहनी जाने वाली कोई आम एसेसरी नहीं है. मेरा धर्म आपका पल भर का फैशन ट्रेंड नहीं है. ये अपमानजनक है.'

The sacred "Om" symbol (ॐ) is meant for spiritual practice and reverence, not to be worn as a casual beach accessory by Kendall Jenner. My religion is not your transient fashion trend. Disrespectful and completely tone-deaf. #CulturalAppropriation #KendallJenner https://t.co/4yk8p7Jsdz — noname_nocaste (@NoName_NoCaste_) November 25, 2026

एक ने लिखा, 'क्या सच में जेंडर ने ॐ और हिंदू मंत्र छपे कपड़े बीच पर पहने हैं? जूम करके देखोगे तो ये साफ-साफ पता चलता है. उन्होंने इसे बिकिनी के ऊपर पहना है.' एक अन्य ने लिखा, 'केंडल का 'भारतीय संस्कृति वाले कपड़े' पहनना, जिस पर हर जगह 'ॐ' लिखा हो, इसकी उम्मीद बिलकुल नहीं थी.' एक यूजर ने कमेंट किया, 'केंडल ने सनातन धर्म (हिंदू धर्म) के प्रतीक चिह्न पहने हैं.'

Wait, is Kendall Jenner really wearing a yellow cloth with Om and Hindu mantras on it as a beach wrap 🚨 Zoom in on the second pic that's literally an Om symbol printed all over it and she's just wearing it over her bikini on a yacht with Kylie... 1/2 https://t.co/eMYrWMkQzF — ᴅᴇᴀᴅ ᴋɪʟʟᴇʀ (@ReignOfBateman) November 24, 2026





इंस्टाग्राम पर हैं 27 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स

केंडल जेनर की पहचान एक सुपरमॉडल के अलावा सोशलिट और टेलीविजन पर्सनैलिटी के रूप में भी है. 31 साल की केंडल का जन्म अमेरिका के लॉस एंजिल्स में नवंबर 1995 में हुआ था. केंडल सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर हैं. इंस्टाग्राम पर उन्हें 276 मिलियन (27 करोड़ से ज्यादा) लोग फॉलो करते हैं.