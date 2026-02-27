विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना ने रणबीर-आलिया, विराट-अनुष्का को छोड़ा पीछे, वेडिंग पोस्ट ने तोड़ा ये रिकॉर्ड
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना शादी के बंधन में बंध गए हैं. उनकी शादी की फोटोज पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. उनकी पोस्ट ने रणबीर-आलिया को पीछे छोड़ दिया है.
एक्टर विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना 26 फरवरी को उदयपुर में शादी के बंधन में बंधे. कपल अब अपने घर हैदराबाद पहुंच गया है. कपल ने शादी के बाद अपनी वेडिंग फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की. उनकी शादी की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं. उनकी वेडिंग पोस्ट ने सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए. उनकी वेडिंग पोस्ट सबसे ज्यादा लाइक पाने वाले पोस्ट में से एक बन गई है.
रश्मिका-विजय की पोस्ट ने तोड़े सारे रिकॉर्ड
रश्मिका की वेडिंग पोस्ट को 24 घंटे के अंदर 20 मिलियन लाइक्स मिले. वहीं विजय की पोस्ट पर 16.4 मिलियन लाइक्स मिले. उन्होंने 2023 की कियारा आडवाणी, जिनकी शादी सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ साथ हुई है की पोस्ट को पीछे छोड़ दिया है. कियारा आडवाणी की वेडिंग पोस्ट को 15.8 मिलियन लाइक्स मिले थे.
वहीं 2022 में आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर संग शादी की थी. आलिया की पोस्ट को 14.1 मिलियन लाइक्स मिले थे. वहीं कैटरीना कैफ, जिनकी शादी विक्की कौशल के साथ हुई उनकी वेडिंग पोस्ट को 12.6 मिलियन लाइक्स मिले थे. वहीं विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की वेडिंग पोस्ट को 7.7 मिलियन लाइक्स मिले थे. मालूम हो कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा 2017 में इंस्टाग्राम पर शादी अनाउंस करने वाले पहले सेलिब्रिटी कपल थे.
बता दें कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी जबरदस्त चर्चा में बनी है. उनके वेडिंग लुक्स ने तो दिल जीत लिया. रश्मिका ने शादी के लिए रेड कलर की साड़ी पहनी थी. साथ ही गोल्ड जूलरी वियर की. उनकी हैवी गोल्ड जूलरी छा गई है. रश्मिका बहुत सुंदर लग रही थीं. वहीं विजय ने तो अपने लुक्स सभी को सरप्राइज कर दिया. वो धोती और रेड दुपट्टे में दिखे. उन्होंने भी हैवी गोल्ड जूलरी पहनी थी. विजय ने आलता भी लगाया हुआ था. विजय को घोड़े पर बैठे भी देखा गया.
अब दोनों हैदराबाद पहुंच गए हैं. वो 4 मार्च को हैदराबाद में ग्रैंड रिसेप्शन देने वाले हैं. उन्होंने रिसेप्शन के लिए पीएम मोदी और अमित शाह को भी इंवाइट किया है.
