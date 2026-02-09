उषा उत्थुप ने 1981 में रिलीज हुई फिल्म अरमान में रंभा हो सॉन्ग गाया था जो आइकॉनिक बन गया.अब उसी सॉन्ग को आदित्य धर की फिल्म धुरंधर में रीक्रिएट किया गया. अब इस पर सिंगर उषा उत्थुप ने अपना रिएक्शन दिया है.धुरंधर फिल्म के लिए रंभा हो सॉन्ग को शाश्वत सचदेव ने रीइमेजिन किया और इसे मधुबंती बागजी ने गाया है.

हालांकि, उषा उत्थुप को सॉन्ग रीक्रिएशन से कोई दिक्कत नहीं है.उनका कहना है कि ये देखकर बहुत खुद हैं कि इस गाने ने धमाकेदार वापसी की है और न्यू जनरेशन के दर्शकों तक पहुंचा है.उषा उत्थुप ने रेडियो नशा से बात करते हुए कहा,'किसी ने मुझे धुरंधर के रंभा हो के रीक्रिएटेड वर्जन का लिंक भेजा था, तो मैंने कहा, 'वाह!ये क्या है!ये शानदार है.'

मुझे संपर्क नहीं किया गया

मैं उन लोगों में से नहीं हूं जिन्हें बुरा लगता है कि किसी और ने ये गाना गाया है.मैं बहुत खुश हूं.'उन्होंने आगे कहा,'इसका इतनी धमाकेदार वापसी करना कमाल है और हां, मधुबंती ने इसे बहुत अच्छा गाया है.हालांकि उषा ने ये भी बताया कि मेकर्स ने रीक्रिएटेड वर्जन के लिए उनसे कोई संपर्क नहीं किया था.'





उषा उत्थुप ने एक दूसरे इंटरव्यू में सिंगर मधुबंती की तारीफ की और कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है.सिंगर ने कहा,'मधुबंती ने शानदार काम किया है. हमने ट्रिनकास (कोलकाता में नाइटक्लब)में एक साथ एक रील भी बनाई, जो कमाल की थी.मेरा हमेशा से मानना रहा है कि गाना सिंगर से कहीं बड़ा होता है.जो भी रंभा हो गाएगा, वो हिट होगा.'

उषा उत्थुप ने कहा कि हर शो में वो सालों से रंभा हो परफॉर्म करती रही हैं और धुरंधर रीमेक ने गाने को नई एनर्जी और लोकप्रियता दी है.सच में किसने सोचा था? मेरे हर शो में, वैसे भी, मुझे रंभा हो गाना ही पड़ता है. लेकिन अब, ये एक एनर्जी के साथ है और इस गाने को इतना पॉपुलर बनाने के लिए मैं धुरंधर को थैंक यू कहती हूं. मुझे नहीं पता कि Gen-Z जिसे इंस्टा कहते हैं, उस पर रंभा हो को हर सेकंड कितने मिलियन हिट्स मिलते हैं. ये कमाल है.'

