हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'धुरंधर' में 'रंभा हो' के रीमेक पर उषा उत्थुप का रिएक्शन, कहा- मैं उन लोगों में से नहीं हूं जिन्हें बुरा लगता है

'धुरंधर' में 'रंभा हो' के रीमेक पर उषा उत्थुप का रिएक्शन, कहा- मैं उन लोगों में से नहीं हूं जिन्हें बुरा लगता है

उषा उत्थुप के सॉन्ग रंभा हो को रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर में रीक्रिएट किया गया है. इस गाने को खूब पसंद किया जा रहा है. अब उषा उत्थुप इस सॉन्ग को मिली पॉपुलैरिटी से बेहद खुश नजर आ रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 09 Feb 2026 04:15 PM (IST)
Preferred Sources

उषा उत्थुप ने 1981 में रिलीज हुई फिल्म अरमान में रंभा हो सॉन्ग गाया था जो आइकॉनिक बन गया.अब उसी सॉन्ग को आदित्य धर की फिल्म धुरंधर में रीक्रिएट किया गया. अब इस पर सिंगर उषा उत्थुप ने अपना रिएक्शन दिया है.धुरंधर फिल्म के लिए रंभा हो सॉन्ग को शाश्वत सचदेव ने रीइमेजिन किया और इसे मधुबंती बागजी ने गाया है.

हालांकि, उषा उत्थुप को सॉन्ग रीक्रिएशन से कोई दिक्कत नहीं है.उनका कहना है कि ये देखकर बहुत खुद हैं कि इस गाने ने धमाकेदार वापसी की है और न्यू जनरेशन के दर्शकों तक पहुंचा है.उषा उत्थुप ने रेडियो नशा से बात करते हुए कहा,'किसी ने मुझे धुरंधर के रंभा हो के रीक्रिएटेड वर्जन का लिंक भेजा था, तो मैंने कहा, 'वाह!ये क्या है!ये शानदार है.'

मुझे संपर्क नहीं किया गया

मैं उन लोगों में से नहीं हूं जिन्हें बुरा लगता है कि किसी और ने ये गाना गाया है.मैं बहुत खुश हूं.'उन्होंने आगे कहा,'इसका इतनी धमाकेदार वापसी करना कमाल है और हां, मधुबंती ने इसे बहुत अच्छा गाया है.हालांकि उषा ने ये भी बताया कि मेकर्स ने रीक्रिएटेड वर्जन के लिए उनसे कोई संपर्क नहीं किया था.'


धुरंधर' में 'रंभा हो' के रीमेक पर उषा उत्थुप का रिएक्शन, कहा- मैं उन लोगों में से नहीं हूं जिन्हें बुरा लगता है

उषा उत्थुप ने एक दूसरे इंटरव्यू में सिंगर मधुबंती की तारीफ की और कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है.सिंगर ने कहा,'मधुबंती ने शानदार काम किया है. हमने ट्रिनकास (कोलकाता में नाइटक्लब)में एक साथ एक रील भी बनाई, जो कमाल की थी.मेरा हमेशा से मानना रहा है कि गाना सिंगर से कहीं बड़ा होता है.जो भी रंभा हो गाएगा, वो हिट होगा.'

उषा उत्थुप ने कहा कि हर शो में वो सालों से रंभा हो परफॉर्म करती रही हैं और धुरंधर रीमेक ने गाने को नई एनर्जी और लोकप्रियता दी है.सच में किसने सोचा था? मेरे हर शो में, वैसे भी, मुझे रंभा हो गाना ही पड़ता है. लेकिन अब, ये एक एनर्जी के साथ है और इस गाने को इतना पॉपुलर बनाने के लिए मैं धुरंधर को थैंक यू कहती हूं. मुझे नहीं पता कि Gen-Z जिसे इंस्टा कहते हैं, उस पर रंभा हो को हर सेकंड कितने मिलियन हिट्स मिलते हैं. ये कमाल है.'

ये भी पढ़ें:-भोजपुरी एक्ट्रेस रक्षा गुप्ता ने प्रेम सिंह से रचाई शादी? सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर तो मचा हंगामा

Published at : 09 Feb 2026 04:12 PM (IST)
Tags :
Usha Uthup Dhurandhar Rambha Ho
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तुम्हारी शादी कब होगी? सवालों से तंग आकर 30 साल के शख्स ने किया सुसाइड, 20 मंजिला इमारत से कूदा
तुम्हारी शादी कब होगी? सवालों से तंग आकर 30 साल के शख्स ने किया सुसाइड, 20 मंजिला इमारत से कूदा
विश्व
पाकिस्तान में हमलों से बौखलाए राष्ट्रपति जरदारी, भारत पर निकाली भड़ास, बोले- 9/11 अटैक से पहले...
पाकिस्तान में हमलों से बौखलाए राष्ट्रपति जरदारी, भारत पर निकाली भड़ास, बोले- 9/11 अटैक से पहले...
टेलीविजन
पति अपूर्व संग नहीं रहती हैं दिव्या अग्रवाल? एक्ट्रेस को लेकर इंफ्लुंसर ने किए दावे
पति अपूर्व संग नहीं रहती हैं दिव्या अग्रवाल? एक्ट्रेस को लेकर इंफ्लुंसर ने किए दावे
क्रिकेट
पाकिस्तान के बॉयकॉट पर क्या है BCCI का रुख? उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने दिया चौंकाने वाला बयान; आपके लिए भी जानना जरूरी
पाकिस्तान के बॉयकॉट पर क्या है BCCI का रुख? उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने दिया चौंकाने वाला बयान
Advertisement

वीडियोज

Tej Pratap Yadav on Anushka: तेज प्रताप ने पहली बार 5 जयचंदों के नाम का किया खुलासा...
Kanpur में फिर लग्जरी कार का कहर, कारोबारी के बेटे ने लैम्बोर्गिनी से 3 लोगों को मारी टक्कर, हंगामा
Anushka Yadav ने दिया बेटी को जन्म तो भड़के Tej Pratap Yadav कहा..डिप्रेशन में हूं कोर्ट जाउंगा
Digital Fraud Victims के लिए RBI का Big Relief Plan | Paisa Live
Ghaziabad News : हो जाएं सावधान..बाजार में आ चुकी हैं नकली दवाएं..जांच परख के बाद ही खरीदें
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तुम्हारी शादी कब होगी? सवालों से तंग आकर 30 साल के शख्स ने किया सुसाइड, 20 मंजिला इमारत से कूदा
तुम्हारी शादी कब होगी? सवालों से तंग आकर 30 साल के शख्स ने किया सुसाइड, 20 मंजिला इमारत से कूदा
विश्व
पाकिस्तान में हमलों से बौखलाए राष्ट्रपति जरदारी, भारत पर निकाली भड़ास, बोले- 9/11 अटैक से पहले...
पाकिस्तान में हमलों से बौखलाए राष्ट्रपति जरदारी, भारत पर निकाली भड़ास, बोले- 9/11 अटैक से पहले...
टेलीविजन
पति अपूर्व संग नहीं रहती हैं दिव्या अग्रवाल? एक्ट्रेस को लेकर इंफ्लुंसर ने किए दावे
पति अपूर्व संग नहीं रहती हैं दिव्या अग्रवाल? एक्ट्रेस को लेकर इंफ्लुंसर ने किए दावे
क्रिकेट
पाकिस्तान के बॉयकॉट पर क्या है BCCI का रुख? उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने दिया चौंकाने वाला बयान; आपके लिए भी जानना जरूरी
पाकिस्तान के बॉयकॉट पर क्या है BCCI का रुख? उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने दिया चौंकाने वाला बयान
जनरल नॉलेज
क्या खिलाड़ियों को हैंडशेक करने के लिए मजबूर कर सकता है ICC, पाकिस्तान की डिमांड के बीच जान लीजिए जवाब
क्या खिलाड़ियों को हैंडशेक करने के लिए मजबूर कर सकता है ICC, पाकिस्तान की डिमांड के बीच जान लीजिए जवाब
ट्रेंडिंग
नो पार्किंग की सजा या कानून का दुरुपयोग? स्कूटी समेत युवक को क्रेन ने हवा में उठाया, वीडियो वायरल
नो पार्किंग की सजा या कानून का दुरुपयोग? स्कूटी समेत युवक को क्रेन ने हवा में उठाया, वीडियो वायरल
शिक्षा
दिल्ली के नर्सरी स्कूलों की दूसरी लिस्ट होने वाली है जारी, ये डॉक्यूमेंट रखें तैयार
दिल्ली के नर्सरी स्कूलों की दूसरी लिस्ट होने वाली है जारी, ये डॉक्यूमेंट रखें तैयार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हम दो हमारे दो दर्जन, मेरी मां के 72 नाती-पोते', AIMIM नेता शौकत अली का मोहन भागवत पर पलटवार
'हम दो हमारे दो दर्जन, मेरी मां के 72 नाती-पोते', AIMIM नेता शौकत अली का मोहन भागवत पर पलटवार
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget