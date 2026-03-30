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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वयूएस के 'शांति दूत' बने पाकिस्तान का बड़ा अपमान, खाड़ी में जंग के बीच ईरान ने दिखाया आईना

यूएस के 'शांति दूत' बने पाकिस्तान का बड़ा अपमान, खाड़ी में जंग के बीच ईरान ने दिखाया आईना

Iran US War: ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका के साथ कोई सीधी बातचीत नहीं हुई है. तेहरान ने वाशिंगटन पर मध्यस्थों के जरिए अनुचित मांग रखने का आरोप लगाया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 30 Mar 2026 08:27 PM (IST)
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मिडिल ईस्ट जंग को लेकर पाकिस्तान बार-बार मध्यस्थता में अहम भूमिका निभाने का दावा कर दुनियाभर में वाहवाही बटोर रहा है. इस बीच ईरान ने इस बात से इनकार किया है कि वह पाकिस्तान की मध्यस्थता प्रयासों में शामिल है. तेहरान ने कहा कि उसने बातचीत की किसी भी राजनयिक पहल में भाग नहीं लिया है.

यूएस के 'शांति दूत' बने पाकिस्तान का बड़ा अपमान

मुंबई स्थित ईरान के वाणिज्य दूतावास की ओर से जारी एक बयान में, तेहरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका के साथ कोई सीधी बातचीत नहीं हुई है. तेहरान ने वाशिंगटन पर मध्यस्थों के जरिए अनुचित मांग रखने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक फोरम उनके अपने हैं. साथ ही स्पष्ट किया कि ईरान ने इसमें भाग नहीं लिया. तेहरान की ओर से ये बयान ऐसे समय में आया हैं जब पाकिस्तान ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते संघर्ष में संभावित मध्यस्थ के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है. 

पाकिस्तान ने मध्यस्था को लेकर किया दावा

पाकिस्तान ने अपनी जमीन पर वार्ता आयोजित करने की घोषणा की थी, लेकिन ईरान या अमेरिका दोनों में से किसी ने भी इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं की है. ईरान की प्रतिक्रिया से पाकिस्तान के दावे पर सवाल उठने लगे हैं, जबकि क्षेत्रीय स्तर पर तनाव कम करने की मांगें और भी तेज होती जा रही है. मिडिल ईस्ट में सैन्य कार्रवाई में तेजी आने के बीच कूटनीतिक उथल-पुथल मची हुई है. अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरानी ठिकानों पर हमले जारी रखे हुए है, जबकि तेहरान इसके जवाब में खाड़ी देशों पर हमले कर रहा है.

मुस्लिम समुदाय की एकता बहुत जरूरी: पाकिस्तान

पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने रविवार (30 मार्च 2026) को कहा कि सऊदी अरब, मिस्र और तुर्किए के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक के बाद इस्लमाबाद अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता आयोजित करेगा. उन्होंने कहा, ‘हम इस बात पर सहमत हुए कि यह युद्ध किसी के हित में नहीं है और इससे केवल मृत्यु और विनाश ही होगा. इन चुनौतीपूर्ण समय में मुस्लिम समुदाय की एकता बहुत जरूरी है.' अब ईरान के बयान ने पाकिस्तान के इन दावे की हवा निकाल दिया.

ये भी पढ़ें : हॉर्मुज को खोलो या फिर उड़ाएंगे पावर प्लांट और तेल कुएं, जिद पर अड़े ईरान को ट्रंप की नई धमकी

Published at : 30 Mar 2026 08:22 PM (IST)
Tags :
Pakistan DONALD Trump IRAN
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