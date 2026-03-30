जोधपुर में संभल के एसपी केके बिश्नोई और आईपीएस अंशिका वर्मा की शादी इन दिनों खूब सुर्खियों में है. दोनों ही वर्दी में अपनी पहचान रखते हैं, ऐसे में जब इनकी शादी हुई तो लोगों की दिलचस्पी और भी बढ़ गई. सोशल मीडिया पर इस शादी की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. लोग इस जोड़ी को पावर कपल कहकर भी बुला रहे हैं.

शादी पूरे रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुई. अग्नि के सात फेरे लेकर दोनों ने जीवनभर साथ निभाने का संकल्प लिया. शादी का माहौल काफी सादा लेकिन बेहद खूबसूरत नजर आया. परिवार और करीबी लोगों की मौजूदगी में यह समारोह खास बन गया.

‘जुहाजूही’ की रस्म बनी आकर्षण का केंद्र

शादी के बाद जब दुल्हन अंशिका वर्मा ससुराल पहुंचीं, तो पारंपरिक रस्मों का दौर शुरू हुआ. इसी दौरान ‘जुहाजूही’ नाम की एक मजेदार रस्म हुई. इस रस्म में दूल्हा-दुल्हन के बीच हल्का-फुल्का मुकाबला कराया जाता है. मान्यता है कि जो इस खेल में जीतता है, वही आगे चलकर रिश्ते में ज्यादा प्रभावशाली रहता है.

दुल्हन अंशिका ने मारी बाज़ी

इस दिलचस्प मुकाबले में अंशिका वर्मा ने शानदार जीत हासिल की. जैसे ही उन्होंने बाज़ी मारी, वहां मौजूद परिवार और मेहमानों में खुशी की लहर दौड़ गई. सभी ने तालियां बजाकर और हंसी-मजाक के साथ इस पल को और भी यादगार बना दिया.

वीडियो हुआ वायरल, लोगों ने की तारीफ

इस रस्म का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यूजर्स इस कपल की सादगी और आपसी तालमेल की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई लोग इसे परफेक्ट कपल मोमेंट बता रहे हैं.

प्यार और परंपरा का खूबसूरत संगम

कुल मिलाकर यह शादी सिर्फ दो अफसरों का मिलन नहीं बल्कि प्यार, परंपरा और हल्के-फुल्के मजाक का बेहतरीन उदाहरण बन गई है. यही वजह है कि यह शादी अब देशभर में चर्चा का विषय बनी हुई है.