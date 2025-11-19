फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे सितारे हैं जो फिल्मी बैंकग्राउंड और सुपरस्टार के बेटे होने के बाद भी इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए. वहीं आज हम बात कर रहें हैं, सुपरस्टार जितेंद्र के बेटे तुषार कपूर की जिनका करियार बॉलीवुड में फ्लॉप रहा. बता दें, एक्टर कल यानी 20 नवंबर को अपना 49वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं. इस मौके पर जानते है कि कहां से शुरू हुआ जनका बॉलीवुड करियर और आज कितने करोड़ के हैं मालिक.

तुषार कपूर का बचपन हीरो हीरोइन और फिल्मों की बातों के बीच ही गुजरा. बचपन से ही तुषार कपूर भी अपने पिता जितेंद्र के जैसे एक्टिंग में अपना नाम बड़ा बनाना चाहते थे. उन्होंने केवल 19 साल की उम्र में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत भी की थी. उनकी पहली फिल्म को दर्शकों ने काफी सराहा.

फिल्म 'मुझे कुछ कहना है' से किया डेब्यू

तुषार कपूर ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत फिल्म 'मुझे कुछ कहना है' से की थी. इस फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर के साथ उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया. उस वक्त लग रहा था कि एक सुपरस्टार के बेटे तुषार कपूर भी अपने पिता के जैसे बॉलीवुड में बड़ा नाम कमाएंगे. इस फिल्म के बाद भी उन्होंने ‘द डर्टी पिक्चर’, ‘क्या सुपर कूल हैं हम’ और ‘गोलमाल’ जैसी फिल्मों में काम किया.





इन फिल्मों में उनके काम को काफी सराहा गया. लेकिन एक्टर पिता की तरह स्टारडम हासिल नहीं कर पाए. जब उन्हें यह समझ आया कि फिल्मी जगत में उनका काम नहीं बनने वाला है तो उन्होंने इसे दूरी बना ली. हालांकि, अभी भी बीच-बीच में भी फिल्मों में नजर आ ही जाते हैं, इसके बाद भी जबरदस्त पैसा कमा रहे हैं.

जीते हैं लग्जरी लाइफ

बता दें, फिल्मों में भले ही तुषार कपूर का सिक्का नहीं जम पाया, लेकिन वो आज भी लग्जरी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करते हैं. दरअसल, तुषार फिल्मों के अलावा ब्रांड शूट एड्स और अपने इन्वेस्टमेंट से अच्छी खासी कमाई करते हैं. उन्होंने कई जगह इन्वेस्ट किया है जिसमें रियल एस्टेट भी शामिल है. वो केवल प्रॉपर्टी से ही हर महीने 10 लाख रुपये की कमाई कर लेते हैं.

तुषार कपूर की नेट वर्थ

तुषार कपूर की नेटवर्थ की बात करें तो एक्टर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 45 करोड़ संपत्ति के मालिक है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, तुषार कपूर ब्रांड शूट के जरिए हर महीने करीब 40 लाख रुपये तक की कमाई कर लेते हैं. उनकी सालाना इनकम 5 करोड रुपये तक है. इसके अलावा उनके पास गजब का कार कलेक्शन है. उनके कार कलेक्शन में ऑडी 7, Porsche Cayenne, बीएमडब्ल्यू 7 जैसी कई लग्जरी कर शामिल हैं.