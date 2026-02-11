बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों नई और कुछ हफ्तों पुरानी फिल्मों के बीच नोट कमाने की रेस लगी हुई है. जहां 19 दिन पुरानी सनी देओल की बॉर्डर 2 अब भी टिकट खिड़की पर मजबूत बनी हुई है तो वहीं रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी शानदार कमाई जारी रखे हुए है. इन सबके बीच नई रिलीज नीना गुप्ता और संजय मिश्रा की वध 2 भी हैरान कर रही है. चलिए यहां जानते हैं मंगलवार को इन सभी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर कैसा हाल रहा है?

वध 2 ने पांचवें दिन कितनी की कमाई?

नीना गुप्ता और संजय मिश्रा की इस शुक्रवार को रिलीज हुई फिल्म वध 2 बॉक्स ऑफिस पर ठीक परफॉर्म कर रही है. फिल्म में ना तो बड़ी स्टार कास्ट है ना ही इसे मोटी लागत में बनाया गया है लेकिन दिग्गज स्टार्स की दमदार परफॉर्मेंस और फिल्म की कहानी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब हो रही है. इसी के साथ फिल्म की कमाई की बात करें तो वध 2 ने रिलीज के पहले दिन 0.5 करोड़, दूसरे दिन 0.85 करोड़, तीसरे दिन 1 करोड़ और चौथे दिन 0.31 करोड़ कमाए. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक वध 2 ने रिलीज के 5वें दिन यानी मंगलवार को 0.27 करोड़ कमाए. इसी के साथ इस फिल्म की 5 दिनों की कुल कमाई अब 2.93 करोड़ रुपये हो गई है.

बॉर्डर 2 का 19वें दिन का कलेक्शन कितना हुआ?

डायरेक्टर अनुराग सिंह की बॉर्डर 2 जल्द ही अपनी रिलीज़ का तीसरा हफ्ता पूरा कर लेगी. उससे पहले, फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 350 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने की कोशिश में है. इस बीच, बॉर्डर 2 की 19वें दिन की कमाई को देखें तो, सैकनिल्क की एक रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने मंगलवार को 2.84 करोड़ रुपये कमाए, जो पिछले सोमवार से थोड़ा ज़्यादा है. इससे बॉर्डर 2 की वर्किंग डे की कमाई में एक बार फिर बदलाव आया है. इसके साथ ही फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब 314.59 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया है. बता दें कि अपनी शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत बॉर्डर 2 अपना बजट निकालने में कामयाब रही है. वहीं मीडिया रिपोर्ट्स का अनुमान है कि इस वॉर ड्रामा की टोटल कॉस्ट 250-270 करोड़ रुपये के बीच है.

मर्दानी 3 की 12वें दिन कितनी हुई कमाई

बी-टाउन एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 इस समय थिएटर्स में दर्शकों को खूब एंटरटेन कर रही है. अपनी दमदार कहानी के साथ, फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से पॉजिटिव फीडबैक मिला है, जिससे बॉक्स ऑफिस पर इसकी परफॉर्मेंस दमदार रही है. रिलीज के 12वें दिन मर्दानी 3 की कमाई में काफी बढ़ोतरी देखी गई है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, मर्दानी 3 ने पिछले सोमवार को जहां 1.2 करोड़ रुपये कमाए, वहीं मंगलवार को इस फिल्म ने 1.71 करोड़ रुपये की कमाई की. इसी के साथ इसका टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब 38.81 करोड़ रुपये हो गया है.

मना शंकरा वारा प्रसाद गारू ने 5वें मंगलवार कितनी की कमाई?

मना शंकरा वारा प्रसाद गारू को सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक महीना पूरा हो चुका है और ये अब भी बॉक्स ऑफिस पर जमी हुई है. यहां तक कि चिरंजीवी की ये फिल्म ओटीटी पर भी आ गई है लेकिन ये अब भी खूब नोट छाप रही है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के 5वे मंगलवार यानी 30वें दिन 0.51 करोड़ का कलेक्शन किया. इसी के साथ मन शंकरा वारा प्रसाद गारू की भारत में 30 दिनों की नेट कमाई अब 213.76 करोड़ रुपये हो गया है.



