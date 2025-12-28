जंगल ट्रैक पर गईं मौनी रॉय ने सुनी तेंदुए की आवाज, जान बचाकर भागीं
मौनी रॉय हाल ही में जंगल ट्रैक पर गई थीं. उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इसकी फोटोज शेयर की थी. अब एक्ट्रेस ने इससे जुड़ी घटना के बारे में जिक्र किया है.
एक्ट्रेस मौनी रॉय इन दिनों वेकेशन पर हैं. हालांकि, वेकेशन पर उन्होंने एक डरावना एक्सपीरियंस भी फेस किया. दरअसल, मौनी रॉय जंगल में ट्रैक पर गईं. शनिवार को उन्होंने इंस्टाग्राम पर इसकी कई सारी फोटोज शेयर कीं. फोटोज के साथ मौनी ने बताया कि उन्होंने तेंदुए की आवाज सुनी.
जान बचाकर भागी मौनी रॉय
फोटोज के साथ कैप्शन में उन्होंने कहा, 'आज जंगल में ट्रैकिंग के लिए गए. हमने पहाड़ों पर भी ट्रैक की. वाटरफॉल से निकले. तेंदुआ की आवाज सुनी और फिर अपनी जान बचाकर भागे. सभी को हैप्पी हॉलिडे.'
फोटोज में मौनी रॉय को स्वेटर और पायजामे में देखा गया. वो पहाड़ों के बीच एंजॉय करती दिखीं. उन्होंने काला चश्मा लगाया हुआ था और बन बनाया हुआ था. ट्रैक पर जाने से पहले मौनी ने अपने घर से भी फोटोज शेयर की थीं. उन्होंने अपने किचन से पिक्स शेयर की थी और अपने फॉलोअर्स से पूछा था कि वो क्या कुक कर रही हैं. इसके बाद उन्होंने बताया कि वो Deemar Jhaal बना रही थीं.
वर्क फ्रंट पर मौनी रॉय के हाथ में कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं. वो ओटीटी प्रोजेक्ट में दिखेंगी. इस में उनके साथ निमृत कौर और शाहीर शेख नजर आएंगे.
प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए सोर्स ने IANS से कहा था, 'ये बहुत प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट है. निमृत इसका हिस्सा हैं. उनकी ऑनस्क्रीन प्रेजेंस ऑडियंस को अपनी इमोशनल डेप्थ से हिट करती है. शाहीर शेख, मौनी रॉय और संजय कपूर की कास्टिंग की वजह से काफी बज है. शूटिंग पूरी हो चुकी है. इसकी शूटिंग पंजाब और मुंबई में हुई थी.'
इसके अलावा मौनी रॉय को है जवानी तो इश्क होना है में भी नजर आएंगी. फिल्म को डेविड धवन डायरेक्ट कर रहे हैं. इस फिल्म में वरुण धवन, मृणाल ठाकुर, पूजा हेगड़े, कुब्रा सेत, मनीष पॉल, रोहित श्रॉफ, राजीव खंडेलवाल, नितिश निर्मल और श्रीलीला जैसे स्टार्स हैं.
इसके अलावा मौनी के पास मधुर भंडारकर की द वाइव्स भी है.
