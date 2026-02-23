एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी ने अपने बर्थडे पर सोशल मीडिया के जरिए अपनी फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि उनके लिए फिट रहना सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अंदर से अच्छा महसूस करने के लिए भी जरूरी है.

उत्तराखंड में जन्मीं तृप्ति डिमरी ने अपने करियर की शुरुआत पोस्टर बॉयज से की और लैला मजनू में शानदार प्रदर्शन से पहचान बनाई. इसके बाद बुलबुल और कला जैसी फिल्मों में उनके दमदार अभिनय ने दर्शकों का दिल जीत लिया.

सच्ची खूबसूरती का मतलब

तृप्ति डिमरी की खूबसूरती सिर्फ लुक्स तक लिमिटेड नहीं है. वह अपने नेचुरल लुक और सच्चाई को अपनाने में विश्वास रखती हैं. उनका कहना है कि असली खूबसूरती अपने आप को और दूसरों को बिना जजमेंट के स्वीकार करने में है. यह उनकी ग्लो और कॉन्फिडेंस का मुख्य राज है.

आसान स्किनकेयर रूटीन

तृप्ति डिमरी का स्किनकेयर रूटीन बहुत साधारण है. सुबह वह चेहरा साफ करती हैं, विटामिन सी सीरम लगाती हैं और फिर अपनी त्वचा के लिए उपयुक्त पौष्टिक और सनस्क्रीन इस्तेमाल करती हैं. रात को भी वह चेहरा धोती हैं और पौष्टिक लगाती हैं. इसके अलावा, वह घरेलू नुस्खों में भी विश्वास करती हैं. सूखा आंवला, रीठा और शिकाकाई का इस्तेमाल उनके बालों के लिए फायदेमंद है.

घरेलू ब्यूटी टिप्स

तृप्ति गर्म मौसम में बेसन, दही और हल्दी का पैक लगाती हैं. सर्दियों में वह इसमें शहद मिलाकर अपनी त्वचा की नमी बनाए रखती हैं. यह उनका आसान और असरदार तरीका है खुद को पैंपर करने का.

फिटनेस और संतुलन

तृप्ति का फिटनेस रूटीन साल भर संतुलित रहता है. वह पिलाटेस, हल्का कार्डियो और आसान वेट ट्रेनिंग करती हैं. डाइट में भी वह बैलेंस बनाए रखती हैं. और हर दूसरे दिन डाइट या मोमोज खाते हुए ग्रीन फ्लूएंटी से उसे संतुलित करती हैं. इस तरह वह फिट और मानसिक रूप से ताजगी बनाए रखती हैं. तृप्ति डिमरी के जन्मदिन पर यह उनकी ब्यूटी, फिटनेस और स्किनकेयर के सरल और असरदार तरीके दर्शकों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं.

बता दें कि तृप्ति ने फिल्म एनिमल में अपने ग्लैमरस अवतार से दर्शकों को चौंका दिया. इस फिल्म में उनकी छवि एक मजबूत और आकर्षक महिला के रूप में दिखाई दी, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा. तृप्ति की खूबसूरती और अभिनय की वजह से उन्हें “नेशनल क्रश” भी कहा जाने लगा.

तृप्ति डिमरी के आने वाले प्रोजेक्ट्स

तृप्ति डिमरी जल्द ही कई बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आएंगी. 5 मार्च 2027 को रिलीज होने वाली फिल्म स्पिरिट में वह प्रभास के साथ दिखेंगी. इसके अलावा, कॉमेडी-ड्रामा मां बहन में उनकी जोड़ी माधुरी दीक्षित के साथ बनेगी और यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. वह परवीन बॉबी की बायोपिक में भी नजर आ सकती हैं. इन दिनों वो ओ रोमियो में नजर आ रही हैं.