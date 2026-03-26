3 घंटे 22 मिनट की इस फिल्म ने ओटीटी पर मचाया भौकाल, ‘धुरंधर’ को किया पीछे

सिनेमाघरों में जहां एक तरह रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ कहर बरपा रही है तो वहीं ओटीटी पर एक चार हीरो वाली फिल्म ने तहलका मचाया हुआ है. 3 घंटे 22 मिनट की इस फिल्म को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है कि ये नंबर 1 ट्रेंड कर रही है और इसने धुरंधर को भी पीछे छोड़ दिया है. जानते हैं इस फिल्म के बारे में.

‘बॉर्डर 2’ ने ओटीटी पर मचाया तहलका

दरअसल हम जिस 3 घंटे 22 मिनट की फिल्म की बात कर रहे हैं वो ‘बॉर्डर 2’ है. थिएटर में गरजने के बाद अब इसकी दहाड़ ओटीटी पर भी गूंज रही है. इस फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी ने अहम रोल प्ले किया है. ये वॉर ड्रामा 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसने अपनी देशभक्ति से भरी थीम और स्टार कास्ट की दमदार परफॉर्मेंस के चलते दर्शकों का दिल छू लिया और ये सुपर-डुपर हिट रही.

थिएटर में ज़बरदस्त सफलता के बाद, भारत की सबसे बड़ी वॉर फ़िल्म 'बॉर्डर 2' अब ओटीटी पर भी खूब धूम मचा रही है और इसे ऑनलाइन बड़ी संख्या में दर्शक मिल रहे हैं. यही वजह है कि यह फ़िल्म इस समय भारत में नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है और इसने रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर धुरंधर को भी पीछे छोड़ दिया है.





नेटफ्लिक्स की टॉप 10 मोस्ट ट्रेंडिंग फिल्में

नेटफ्लिक्स द्वारा जारी 16 मार्च से 22 मार्च तक की टॉप 10 मोस्ट ट्रेंडिंग मूवीज की लिस्ट में नंबर 1 पर बॉर्डर 2 है. वहीं धुरंधर दूसरे नंबर पर है. तीसरे नंबर पर साउथ मूवी मेड इन कोरिया है. जबकि चौथे नंबर पर विद लव और पांचवें नंबर पर वॉर मशीन है. वहीं छठे नंबर पर फंकी है. सातवीं पोजिशन पर अनोरा और 8वें नंबर पर ग्लेडियेटर 2 है. जबकि राजी 10वें नंबर पर ट्रेंड कर रही है.





बॉर्डर 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बता दें कि 275 करोड़ के बजट में बनी बॉर्डर 2 ने वर्ल्डवाइड 464 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं भारत में इसकी ग्रॉस कमाई 392 करोड़ रुपये रही थी. इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.7 है.

बॉर्डर 2 के बारे में

टी सीरीज और जेपी फिल्म्स द्वारा प्रोड्यूस और अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित बॉर्डर 2 में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, सोनम बाजवा, मेधा राणा और अन्या सिंह जैसे कई कलाकार शामिल हैं. ये फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है.